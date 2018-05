Apesar do chumbo dos quatro projectos de lei com vista à despenalização da eutanásia, João Semedo, antigo coordenador do Bloco de Esquerda, acredita que se trata de "uma questão de tempo". "Não foi agora, será na próxima legislatura", garante, em declarações à SÁBADO.



"Nestes dois últimos anos, avançou-se imenso na compreensão das problemáticas do fim de vida, designadamente, na legitimidade de permitir o recurso à morte assistida a todos que o pretendam, sem obrigar seja quem mas também sem impedir quem cumpra todos os requisitos exigidos pela lei e reitere inequívocamente ser essa a sua vontade. Andou-se muito nestes dois últimos anos, estamos mais próximos de consagrar na sociedade e na lei um direito fundamental: garantir a todos o direito a morrer com dignidade", afirma Semedo, também médico.



Antes da votação dos projectos de lei sobre a eutanásia do Bloco de Esquerda, PS, PAN e PEV no Parlamento, foi lançado o livro Morrer com dignidade, a decisão de cada um, organizado por João Semedo, com o depoimento de onze figuras públicas. Semedo também é co-autor do projecto de lei apresentado hoje pelo Bloco de Esquerda, que contou com 117 votos contra, 104 a favor e 8 abstenções.