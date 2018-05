O secretário de Estado do Desporto e da Juventude foi apanhado numa incompatibilidade: acumulou as funções governativas com o lugar de sócio-gerente de uma plantação de mirtilos. Mas garante que "houve boa-fé" e que já está "tudo sanado".

João Paulo Rebelo admite a falha, mas assegura que tudo não passou de um lapso que o levou a, durante alguns meses, incorrer numa incompatibilidade ao acumular o lugar de secretário de Estado do Desporto e da Juventude com a gerência de uma empresa unipessoal de mirtilos. "Houve boa-fé", assegura.



"Quando cheguei à Assembleia da República, como deputado, entreguei uma declaração na qual constava o lugar de sócio-gerente da empresa", contou à SÁBADO, explicando que o facto de querer estar em regime de exclusividade no Parlamento o levou a questionar os serviços sobre se devia renunciar ao cargo.



"Disseram-me que se não fosse remunerado isso não era incompatível com o regime de exclusividade e, como nunca fui remunerado, mantive-me como sócio-gerente", diz João Paulo Rebelo, que voltou a "entregar a mesma declaração" quando passou a ser secretário de Estado.



Na altura, não foi alertado para nenhuma incompatibilidade. O único contacto que recebeu do Tribunal Constitucional foi para o avisar de que não tinha trancado a página da declaração.



"Foi só em Janeiro que fui contactado pelos serviços da Assembleia que me disseram que havia uma incompatibilidade", relata o governante, explicando que só nesse mês foi alertado para o facto de ter de enviar uma declaração de rendimentos também para o Parlamento e não só para o Tribunal Constitucional como tinha feito quando foi para o Governo.



"Assim que fui avisado de que havia uma incompatibilidade, renunciei ao cargo de sócio-gerente", frisa João Paulo Rebelo, que não esconde ter cometido uma falha, mas tenta desvalorizar. "Falhei, mas estamos a falar de uma plantação de mirtilos. Não tem nada que ver com as áreas que tutelo", vinca.



Entretanto, a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques já admitiu, também à margem do Congresso do PS que decorre na Batalha, que o Governo está a passar a pente fino as declarações de interesses dos governantes para garantir que não há outros "lapsos" como lhes chamou António Costa no debate quinzenal para se referir ao facto de o ministro adjunto Pedro Siza Vieira ter acumulado o lugar no Governo com o de sócio-gerente de uma empresa imobiliária que detém com a mulher.



Recorde-se que, de acordo com o regime de incompatibilidades dos titulares de cargos públicos, a acumulação da gestão de sociedades com as funções governativas constitui uma falha que pode, através de um processo administrativo, levar à perda de mandato do governante. De resto, o Ministério Público já anunciou estar a analisar o caso de Siza Vieira.