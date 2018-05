oito ministros ou secretários de Estado

O deputado João Galamba vai deixar de ser o porta-voz do Partido Socialista (PS) e de integrar a comissão permanente do partido. A nova porta-voz dos socialistas será Maria Antónia Almeida Santos, que já integrava a comissão permanente.A proposta para reforçar o secretariado do PS passa pela nomeação de oito membros do Governo com: Ana Mendes Godinho, Alexandra Leitão, Eurico Brilhante Dias (que já integrava este órgão), Graça Fonseca, Marcos Perestrelo, Mariana Vieira da Silva, Pedro Marques e Pedro Nuno Santos.Na nova proposta de direcção de António Costa estreia-se Rui Pena Pires na comissão permanente com o pelouro da formação política. João Galamba ficará de fora desta lista, bem como Porfírio Silva e Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, mantendo-se Francisco André, com o pelouro das relações internacionais; Susana Ramos, com o trabalho; Luís Patrão, com a administração e as finanças; Maria da Luz Rosinha, com as autarquias; e Hugo Pires, com a organização, anuncia o jornal Público.

Na sequência do Congresso da Batalha, entre esta sexta e domingo, João Galamba abandona a Comissão Permanente dos socialistas, onde era o porta-voz, fazendo apenas parte do Secretariado Nacional do PS, o órgão de direção formal deste partido e que é liderado por António Costa.

A SÁBADO tentou obter uma reacção de João Galamba, não tendo conseguido ainda obter declarações do porta-voz demissionário.