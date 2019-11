João Almeida é candidato à liderança do CDS

"O resultado do CDS nas últimas eleições não é irreversível, pelo contrário", garante João Almeida no vídeo onde anuncia que é mesmo candidato à presidência do CDS.

No vídeo partilhado no Facebook e nas suas redes sociais, João Almeida lembra que quando se filiou no CDS, este tinha apenas cinco deputados e tinha acabado de ter 4% numas eleições. E é este o argumento para dizer que é possível dar a volta ao resultado conseguido nas últimas legislativas. "Estou motivado para lutar por tudo aquilo que nos une", afirma.