A deputada bloquista Joana Mortágua abriu o debate das moções, apontando críticas à forma como o Bloco de Esquerda tem lidado com a solução governativa nos últimos três anos, mas tecendo um discurso ainda mais duro a todos aqueles que decretaram o fim do partido.

Joana Mortágua denunciou na sua participação na Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, a decorrer este fim-de-semana em Lisboa, aquele que considera ser "o limite da geringonça": o investimento público. E esse limite tem apenas um motivo: "a sustentabilidade da campanha europeia de Mário Centeno".

"Lembrando um ditado popular: nesta casa não se fia. Não trocamos nenhuma carreira europeia pela carreira dos professores, dos enfermeiros, não abdicamos de um Serviço Nacional de Saúde mais forte e de uma escola pública mais forte." Desta forma, a deputada bloquista criticava as cativações e falta de investimento público levado a cabo pelo PS, deixando ainda uma farpa ao ministro das Finanças, Mário Centeno.

Joana Mortágua desconsiderou ainda as perguntas daqueles que perguntam qual a percentagem o Bloco precisa para poder integrar o Governo, depois de terem conseguido 10% dos votos nas últimas legislativas. "Recusámos a insignificância quando, com 10% dos votos, negociámos um acordo parlamentar que afastou a direita do poder, direita essa que estava em guerra com a Constituição". Acrescentou ainda: "Esses 10% fizeram-se gigantes quando continuámos nas ruas e fizemos aumentar o salário mínimo ou as pensões".

Com estas palavras, Joana Mortágua afirmava que a presença do Bloco no acordo governamental foi essencial para influenciar estes últimos três anos e, não tivesse o Partido Socialista travado "sempre que o Bloco quis ir mais longe", e tinham sido conseguidas muitas mais vitórias.