Joacine Katar Moreira rompeu com o Livre e passou a deputada não inscrita, mas garantiu que ia honrar o programa pelo qual foi eleita. A promessa foi feita numa entrevista dada há uma semana, mas foi quebrada esta quinta-feira na votação do IVA da eletricidade.

"Eu irei garantir que o programa eleitoral, que também foi o programa que eu ajudei a redigir, a refletir, e que é um programa no qual eu confio e é um programa eleitoral que originou que aqui estivesse hoje, obviamente que eu irei garantir que os principais objetivos e medidas sejam efetivamente levados [em consideração] nesta legislatura. Irei continuar a realizar o meu trabalho correspondendo aos objetivos e aos ideais que originaram a minha eleição", afirmou Katar Moreira ao deutsche welle.

Só que ao votar ao lado do PS, do CDS e do PAN contra a descida do IVA da eletricidade rompeu esse compromisso.

Na Proposta 12.7 do programa do Livre, está clara a defesa da descida do IVA da eletricidade de 23 para 6%.

A Sábado, tentou contactar o assessor de imprensa de Joacine Katar Moreira, mas sem sucesso.

Certo é que Joacine evitou cruzar-se com os jornalistas ao longo deste dia de votação do Orçamento do Estado, tal como tem procurado fazer nos últimos tempos.