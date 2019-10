Foi lançada uma petição para impedir a tomada de posse de Joacine Katar Moreira como deputada à nação. A petição já foi assinada por mais de 13 mil pessoas. A deputada eleita pelo Livre , que deverá tomar posse ainda este mês, respondeu que não está minimamente preocupada com esta petição e que durante toda a sua vida travou guerras como esta.A petição, que apelida a deputada de ser "impatríota" [sic], critica o facto de, durante os festejos da eleição, a candidata pelo Livre tenha deixado "de forma diretca" que "fosse exibida a bandeira da Guiné-Bissau". Consideram os autores e assinantes da dita petição que Joacine Katar Moreira teve um "comportamento anti-patriótico" e colocam mesmo em causa a cidadania da deputada, apelidando-a de "suposta cidadã".

Em causa está a celebração que decorreu na sede do partido, este domingo, em que foram desfraldadas bandeiras da Guiné-Bissau (bem como do Livre, da União Europeia e de Portugal) depois de ter sido anunciado que o Livre tinha eleito um deputado nesta nova legislatura. A bandeira guineense aludia às origens da deputada, que nasceu naquele país, mas que veio para Portugal aos oito anos.

"Gente que de repente sonha com a minha desistência do cargo de deputada a quatro dias depois das eleições, acreditando que infernizando a minha vida, não contribuindo em nada e minando tudo, ou então assinando petições, escutem: isto sempre foi uma guerra para pessoas como eu", respondeu a deputada através da rede social Twitter.





Mas vai ser bonito. A igualdade é só beleza. Daqui a nada a gaguez deixa de ser o elemento central e começará a tentativa de esvaziamento intelectual e depois será a procura de falhas e contradições e depois e depois e depois numa valsa sem fim. Faz parte, embora não devesse. — Joacine Katar-Moreira (@KatarMoreira) October 10, 2019





Joacine continuou afirmando ainda: "Mas vai ser bonito. A igualdade é só beleza. Daqui a nada a gaguez deixa de ser o elemento central e começará a tentativa de esvaziamento intelectual e depois será a procura de falhas e contradições e depois e depois e depois numa valsa sem fim". "Faz parte, embora não devesse", concluiu a deputada eleita.





Joacine Katar Moreira, 37 anos, foi a primeira mulher negra a ser cabeça de lista, em Portugal, e foi eleita nessa condição, pelo círculo eleitoral de Lisboa. "Filha de uma terra devastada/ De um povo negro colocado em rodapé/ Mas dessa herança, ela faz força e caminhada/ É da Guiné. E finca o pé", afirmava-se na canção da sua candidatura.



para Portugal com 8 anos e, por iniciativa da avó, foi estudar para o colégio interno das Irmãs Dominicanas da Anunciata em Mafra. Prosseguiu nos estudos, mesmo que para tal tivesse de conciliá-los com trabalhos precários em supermercados e hotéis. Licenciou-se em História Moderna e Contemporânea e doutorou-se em Estudos Africanos no ISCTE. Além de investigadora na área, no mesmo instituto universitário, preside o Instituto da Mulher Negra em Portugal (INMUNE).

Os assinantes afirmam ainda que Joacine Katar Moreira tentou, "em vi[d]eos disponibilizados na Internet afirma claramente e incentiva a que os cidadãos de outras etnias e minorias não tenham de respeitar os valores, direitos e garantias e liberdades incritos" na Constituição.Veio