lteração no ritmo da fala que a acompanha desde a infância – em contraponto ao raciocínio rápido

uma esquerda libertária, ecológica e cosmopolita", segundo escreve o próprio no site oficial do partido.

Joacine Katar Moreira, 37 anos, tem sido notícia pela gaguez. Mas, sobretudo, por não se intimidar com esta a. "Sou absolutamente segura das minhas capacidades", garantiu a própria em entrevistas. A cabeça-de-lista de Lisboa pelo partido Livre não é totalmente uma principiante em matéria da política. Já em 2015, tinha concorrido às legislativas no 22.º lugar da lista de Lisboa. Mas foram precisos quatro anos para ganhar mediatismo (e votos).Feminista, voz das minorias, impertinente. Assim se retrata a representante do partido, nascida na Guiné-Bissau. Veio para Portugal com 8 anos e, por iniciativa da avó, foi estudar para o colégio interno das Irmãs Dominicanas da Anunciata em Mafra. Prosseguiu nos estudos, mesmo que para tal tivesse de conciliá-los com trabalhos precários em supermercados e hotéis. Licenciou-se em História Moderna e Contemporânea e doutorou-se em Estudos Africanos no ISCTE. Além de investigadora na área, no mesmo instituto universitário, preside o Instituto da Mulher Negra em Portugal (INMUNE).Rui Tavares, fundador do partido, apostou em Joacine para fazer crer aos eleitores que "pessoas comuns" podem ser deputados. O historiador de 47 anos cursou História de Arte e especializou-se no século XVIII. Tem lecionado nos Estados Unidos, Itália; e foi eurodeputado (de 2009 a 2014). Defende "