A deputada e membro da direção do Livre Joacine Katar Moreira, cujo futuro no partido será decidido no congresso deste sábado, apareceu no encontro em silêncio. "Não insistam, a sério", respondeu, perante as perguntas do jornalistas.



A presença da deputada era uma incógnita, visto que ainda não tinha confirmado a presença. A única questão que a deputada frisou é que "está fora de questão" renunciar ao lugar de deputada, e que não se sentia responsável pelo mal-estar entre o partido e a parlamentar.



Quem também apareceu foi Rafael Esteves Martins, assessor de Katar Moreira e membro do grupo de Jurisdição do Livre, cuja presença também ainda não tinha sido confirmada.



"Vamos esperar. Isto têm sido dias cansativos, com orçamento...", explicou à SÁBADO. Também Esteves Martins preferiu não falar à imprensa sobre a proposta da Assembleia para retirada de confiança de Joacine.





Houve um problema logo à entrada: Paulo Muacho, do Grupo de Contacto, que estava a receber as inscrições, questionou se a deputada tinha as quotas em dia - para poder votar. "Não acredito que esteja a fazer essa pergunta, a alguém da direção", respondeu, num momento insólito da inscrição.