O objetivo do Livre para esta legislatura está bem definido: "Aumentar imediatamente o salário mínimo nacional, de modo a que chegue aos 900 euros até ao final da legislatura". Pelo menos é o que assume a deputada Joacine Katar Moreira . Por enquanto, a primeira iniciativa que vai apresentar na Assembleia é a de transladar Aristides de Sousa Mendes para o Panteão Nacional."O PS mostrou-se recetivo" à proposta do aumento do salário mínimo, disse a deputada, acrescentando: "Mas informou-nos que iam avaliar este aumento, que é efetivamente significativo e já nos disseram que só propõem um máximo de 750 euros. É um aumento útil, mas ainda insuficiente", disse ao jornal Público "Embora não sendo o [salário mínimo] mais baixo [da Europa], é um dos mais desajustados tendo em conta o custo de vida, a especulação imobiliária e a desregulação do mercado de habitação, o salvamento de entidades financeiras com o dinheiro dos contribuintes e a obsessão com a inexistência de dívida [pública]", lembra a deputada.A primeira iniciativa do Livre no parlamento será a trasladação do corpo de Aristides de Sousa Mendes para o Panteão Nacional. "Este homem não pode continuar a ser secundarizado historicamente e esta medida é por nós considerada urgente", diz.A deputada disse ainda que durante muito tempo não se viu como a representaste das minorias pois até se considerava algo privilegiada. "Eu nunca me olhei como mulher com imensas interseccionalidades, como mulher, negra, pobre isto e aquilo. É irónico que só há um ano é que me comecei a aperceber delas, à medida que era convidada a falar sobre mim. (...) Eu até me considerava alguém com alguns privilégios por ser oriunda de uma família que, embora não tivesse recursos financeiros, era composta de homens com habilitações, mulheres enfermeiras, influentes... A minha origem também é esta, algo privilegiada", disse ao diário.