O secretário-geral do PCP defendeu hoje que os bombeiros constituídos arguidos não podem ser bodes expiatório do incêndio de Pedrógão Grande, afirmando existirem outros fatores para a tragédia, como as políticas que provocaram a desertificação do interior."Não queria pronunciar-me em relação ao processo [judicial, sobre os acontecimentos de Junho de 2017] em si, mas o alerta que eu faço é que não tornem as coisas simples, particularmente aquelas que são demasiado complexas. Não se encontre bodes expiatórios em relação a um factor, até a uma responsabilidade, esquecendo as responsabilidades maiores de políticas durante décadas que levaram o nosso interior à situação em que se encontra", afirmou Jerónimo de Sousa.Em declarações aos jornalistas no final de uma visita aos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, frisou que o comandante da corporação, Augusto Arnaut - um dos primeiros a ser constituído arguido no âmbito da investigação do Ministério Público - está "naturalmente preocupado" e "com um sentimento de injustiçado"."Percebe perfeitamente porque é que está como arguido. Mas seria tudo muito fácil, mas não resultaria, nós procurarmos que o fracasso que existiu no combate aos fogos fosse a causa primeira e principal do drama que aqui ocorreu. Não, foi um conjunto de factores", argumentou o líder do PCP.Jerónimo de Sousa adiantou que esse conjunto de factores se prende, em Pedrógão Grande, com a realidade do concelho do interior do distrito de Leiria, realidade económica e social "que conduziu a este drama"."Para além da particularidade de um fenómeno excepcional, brutal que aqui aconteceu há um ano", acrescentou.O líder comunista disse ainda que o comandante Augusto Arnaut "com todas as preocupações, quer continuar" em funções "a dar o seu contributo e a sua demanda contra os fogos".Jerónimo de Sousa considerou que um ano após a tragédia "mudou pouco" em Pedrógão Grande, exemplificando com o espaço do quartel de bombeiros, alvo de melhoramentos, mas onde o investimento que foi feito "resultou de fundos de solidariedade que muitos e muitos portugueses tiveram com estas populações devastadas pelos incêndios", observou."Alguma melhoria em relação às instalações, alguma evolução positiva particularmente na formação de bombeiros, mas há aqui um obstáculo que continua a bloquear as soluções que é o processo de desertificação e despovoamento", frisou Jerónimo de Sousa, alegando que "muito e muitos" eventuais jovens candidatos não têm disponibilidade para abraçar o voluntariado nos bombeiros por não estarem a trabalhar e a residir no concelho."Há aqui um retrocesso, uma dificuldade, em relação a meios humanos disponíveis para responder a este problema", acrescentou.O secretário-geral do PCP apontou ainda a "pouca acção, e pouca é uma palavra optimista, em torno da questão da coordenação e do papel da Protecção Civil"."Têm decorrido umas reuniões normais, que acontecem, mas muita indefinição em relação a quem é quem e faz o quê, nomeadamente num quadro integrado, em que, do nosso ponto de vista, continuam a existir grandes atrasos e dificuldades de implementação de um verdadeiro serviço de Protecção Civil", declarou.