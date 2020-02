"Até ao lavar dos cestos é a vindima", diz André Silva para esclarecer que a posição do PAN em relação ao IVA da eletricidade não está ainda fechada.

Ainda assim, tal como está a proposta do PSD, não contará com o voto a favor da bancada do PAN.

André Silva diz não entender as contas da bancada laranja que propõe um corte de "8,5 milhões de euros" em gabinetes para compensar uma perda de receita que rondará os 800 milhões de euros por ano.

O deputado diz que está por explicar como se fará verdadeiramente a compensação, questionando se o PSD pretende congelar salários ou tirar dinheiro ao SNS para compensar a descida deste imposto.

André Silva recorda que o PAN apresentou um pacote de medidas "com impacto superior a mil milhões de euros" e que não viu no PSD disponibilidade para as aprovar nem sequer a concretização de uma eventual taxa verde que chegou a ser noticiado estar a ser equacionada pelos sociais-democratas.

O que André Silva frisa é que "as contas não estão bem feitas", recusando "apresentar propostas em cima do joelho".

Para o deputado do PAN a solução poderia passar por "alargar a tarifa social" a quem precisa - como propõe o seu partido - e por políticas consistentes de eficiência energética e auto-produção de energia.

PAN desmente Governo sobre Metro de Lisboa

A proposta do PAN que hoje foi aprovada para suspender as obras da linha circular do metro de Lisboa foi classificada pelo PS como irresponsável. Mas André Silva desmente que esteja em causa uma perda de mais de 100 milhões de euros, como avisou a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

André Silva diz que não se vão perder os 83 milhões de euros de fundos comunitários destinados à obra. "Os fundos não se perdem, podem ser alocados a outros projetos", garante, insistindo em que, ao contrário do que dizem os socialistas "as obras não estavam em curso nem adjudicadas".

O PAN recorda a contestação a esta obra por parte das comissões de utentes e defende em alternativa a "extensão [do metro] para a área ocidental da cidade e para Loures".

O Governo já anunciou que vai pedir a revisão da constitucionalidade das propostas do PAN e do PCP aprovadas hoje com os votos do PSD, mas André Silva desvaloriza.

"Não me parece que haja aqui qual inconstitucionalidade. Mas vamos aguardar", afirma com uma farpa ao Governo em matéria de luta pelo ambiente.

"O combate às alterações climáticas não se faz a fomentar o turismo sem regras, mas a aumentar as possibilidades de mobilidade", avisa.