Isabel Moreira é prentória na resposta quando questionada sobre se irá marcar presença no Congresso Socialista que se realiza entre 25 e 27 de Maio: "Evidentemente". Deputada desde 2011 pelos socialistas, é uma activa defensora dos direitos dos trabalhadores profissionais do sexo, considerando bastante positivo que a Juventude Socialista tenha apresentado uma moção sobre a regulamentarização da prostituição. "É esse o papel das juventudes partidárias: desafiarem o partido com temas que não estão na agenda política dos seniores", diz.





Mostrou-se também favorável à moção apresentada por Pedro Nuno Santos sobre um debate relativamente à posição ideológica do PS porque, na sua opinião, é extremamente importante dar valor às ideologias num momento em que a opinião pública vai no sentido inverso.Sobre os casos recentes de José Sócrates e Manuel Pinho, recusa que haja a ideia de que o Partido Socialista seja um partido intrinsecamente ligado à corrupção e considera que essa ideia seja um problema transversal aos partidos portugueses e uma opinião generalizada que é injusta.

Eu penso que este Congresso é um congresso bastante importante e não só de balanço de dois anos e meio de uma governação que muitas pessoas tinham por atraso e por impossível, dado o seu carácter inédito. Esta é apenas a segunda vez que o Partido Socialista fica dependente da direita para ter maioria absoluta. E acho que deve ser feito um balanço do que já foi conseguido até agora, nomeadamente, em matéria de reposição de todas as medidas restritivas do tempo do governo de direita e deve ser feita uma reflexão sobre a forma como esse caminho foi feito. O caminho do regresso à normalidade dos direitos sociais conjugado com o cumprimento das metas europeias e depois desse balanço deve ser feito uma projecção para o futuro.



E em que moldes deve ser tida essa conversa sobre o futuro do Partido Socialista?



Deve ser discutido o rumo que o PS pretende para o futuro. Que caminho é que quer traçar para o futuro. Em que modelo é que se revê, o que ambiciona, que tipo de políticas pretende manter, porque estamos, do meu ponto de vista, claramente, no bom caminho, mas que outras políticas é que ambicionamos e eu acho que o Congresso deve ser sobre aquilo que já foi conseguido até agora, mas também uma discussão acerca do futuro.



A parte do futuro, para mim, é muito importante e é muito importante que haja uma discussão ideológica. Eu acho que é de sublinhar o debate que se abriu entre o Pedro Nuno Santos e a moção que ele próprio apresentou ao Congresso. Isto é, que previsão ideológica é que se tem relativamente ao futuro. Numa altura em que se diz que as ideologias não são importantes - uma afirmação com a qual não concordo, em absoluto -, fico contente que se tenha aberto o espaço para um debate ideológico dentro do Partido Socialista. As posições são absolutamente legítimas - e posso dizer, já de ante-mão que me revejo na moção sectorial apresentada pelo Pedro Nuno Santos. É essa a moção que acho que faz sentido. E é uma moção que engrandece a política e que tem efectivamente consequências concretas ao nível das escolas que fazemos, enquanto projecto de governação do país, que é o plano ideológico.

Mas esta moção de reforço de ideologia não pode vir a originar tensão com os partidos que apoiam o PS no Parlamento?

Não, aquilo a que tenho assistido sempre no PS desde que sou militante do partido é precisamente essa liberdade, a possibilidade de se apresentarem moções livremente e se discutir democraticamente e essa é uma das qualidades que se reconhece ao PS, a usa enorme liberdade interna.

Espera que haja consenso relativamente a esta proposta do Pedro Nuno Santos?

Consenso não sei se haverá. Eu revejo-me na visão ideológica que o deputado tem relativamente ao futuro do Partido Socialista.

A Juventude Socialista vai avançar com várias moções, uma delas sobre um tema que a Isabel Moreira já abordou várias vezes. Falamos da moção apresentada pela JS sobre a regulamentarização da prostituição. A Isabel escreveu que defende a oferta de um um "contrato legítimo e condições dignas de existência" para profissionais do sexo e que este tema devia ser abordado urgentemente. Este texto foi escrito há três anos. Que passos se deram neste interregno?

Acho que tem havido um debate mais alargado na sociedade portuguesa nos vários fóruns de pessoas que se dedicam há muito tempo à matéria e que têm sido ouvidas e entrevistadas. Pessoas que estiveram no terreno a falar com prostitutas e prostitutos e que conhecem a realidade do terreno e produziram material científico sobre a matéria. No Partido Socialista houve uma moção apresentada à Comissão Nacional que foi aprovada, portanto, já antes do congresso já tivemos discussão interna sobre a matéria e, portanto, fico contente que a Juventude Socialista traga o assunto para o Congresso e acho que é esse o papel das juventudes partidárias: desafiarem o partido com temas que não estão na agenda política dos "seniores". No meu caso concreto, já tendo sido apresentado um projecto-lei no qual eu e a deputada Maria Antónia Almeida Santos tivemos responsabilidades especiais, o projecto de lei da despenalização da eutanásia em condições especiais, também espero que o assunto seja debatido.

A sociedade portuguesa está pronta para ver a prostituição a ser legalizada?

A sociedade está pronta, mas acho que esta situação tem de ser explicada e acho, sobretudo, que não podemos continuar a ter um sistema em que temos uma norma no Código Penal que depois não se aplica - o lenocínio é crime, mas não é crime uma pessoa prostituir-se, mas depois não há nenhum quadro legal que proteja essa actividade que poderia vir a ser uma profissão reconhecida.



Sobre o tema da prostituição, Isabel Moreira considera também que esta moção e regulamentarização pode ser muito importante para os trabalhadores do sexo que são imigrantes e que se vêm em risco de serem expulsos do país "com uma mão atrás da outra".



Acho que a situação de ver pessoas a serem vítimas de uma situação de exploração, não enquadramento legal e marginalidade devia indignar toda a gente. Do meu ponto de vista, a situação actual da prostituição é que nos devia deixar desconfortáveis.

E a criminalização seria melhor do que esse limbo em que se encontra a profissão?

Não, não. Devíamos discutir a matéria e encontrar um modelo em que este trabalho fosse reconhecido, como um trabalho legítimo.

Tem alguma proposta?

Neste momento estou disposta a discutir os vários modelos disponíveis. Mas nunca pela via da criminalização.



(A proposta socialista apresenta três modelos diferentes: o trabalho independente, a cooperativa ou o trabalho dependente.)

Falou da proposta sobre a eutanásia, tema sobre o qual apresentou um projecto lei com a deputada Maria Antónia Almeida Santos. Sendo um dos temas que vai estar em discussão brevemente no Parlamento, não seria importante dar-lhe força, tornando este um dos temas do congresso?

Como o projecto-lei já foi apresentado e a moção sectorial já foi aprovada em Comissão Nacional, já houve uma discussão interna dentro do partido, não sendo necessário estar inscrita na ordem dos trabalhos. Mas nada impede que nas intervenções as pessoas não se possam inscrever e falarem sobre a matéria.

E esse deverá voltar a ser o destino do tema da paridade salarial e das quotas? O da discussão nas intervenções?

Sim, penso que sim, já que o tema já está em fase de conclusão de todo o pacote legislativo de igualdade do programa de Governo sobre essa matéria. A questão das quotas e da igualdade salarial ou está já aprovado ou em sede de aprovação no Parlamento. Felizmente. É claramente uma batalha para ser travada progressivamente e todos os dias.

Paulo Pisco apresentou uma moção de apoio aos emigrantes que estão fora do país e demonstram desejo de voltar. Qual a sua posição relativamente a esta moção? É essencial no quadro actual da sociedade portuguesa?

Uma coisa é a liberdade de nos movermos para onde queremos, isso é um direito alienável. Outra coisa é sabermos que há milhares de pessoas que estão fora do seu país, não por vontade própria, mas por causa do desemprego. E há muitas dessas pessoas que foram "obrigadas" a sair do seu país e que querem voltar. E nesse sentido é coerente procurar incentivos para que as pessoas possam estar onde querem e não onde se sentem obrigadas a estar.

A Isabel, em 2016, foi das primeiras deputadas socialistas a demarcar-se de algumas das alegadas actuações de José Sócrates. Disse mesmo: "as coisas que José Sócrates admitiu são eticamente condenáveis". Esta posição começou a tornar-se mais consensual recentemente e o ex-deputado João Cravinho disse que este Congresso não se devia focar nos casos de José Sócrates ou Manuel Pinho. Concorda com esta posição, de que não deva ser abordado?

Concordo, sim. O Congresso tem a ver com as moções apresentadas, com o Partido Socialista e com o futuro do partido. Não deve ser um congresso de casos.

E o futuro do PS não passa por se demarcar destes casos de corrupção? Não acha que possa haver da parte da opinião pública uma ideia de que o Partido Socialista esteja refém de corrupção, de um legado de corrupção.

Não posso responder porque não concordo com a premissa da pergunta. Não acho que exista a ideia de que o Partido Socialista é um partido com um legado de corrupção.

Mas existe, claramente, a ideia de que existe corrupção dentro do PS.

Acho que a opinião pública tem a ideia de que há corrupção na política. Ponto. Não acho que a opinião pública tenha só a percepção de que só existe corrupção no Partido Socialista. Há uma percepção generalizada, de forma injusta, de que os políticos são uns malandros, parasitas e corruptos. Isso não tem apenas a ver com o Partido Socialista. É uma corrente que está a crescer e que é anti-políticos e anti-partidos e não tem a ver com o PS em particular, mas sim com todos os partidos?

O que pode ser feito para combater esse espírito anti-políticos?

As pessoas sentem que os políticos não servem para nada, que não os representam, ou que há muita corrupção na política - mesmo antes de haver sentenças transitadas em julgado. O que se deve fazer, para além de ter um sistema legal eficaz... Que acho que já é, por isso não entro em demagogias do tipo "revisão Constitucional para combater a corrupção", como fez a Assunção Cristas. Tenho um pouco mais de respeito pela constituição. Acho que a melhor forma de combater o divórcio entre políticos e o eleitorado é, por um lado, dando respostas sociais aos problemas das pessoas, porque quanto maiores os problemas sociais, maior o desfasamento entre o eleitorado e os políticos. Sem respostas sociais sérias, não existe uma sensação de que os políticos estão onde deviam estar de forma a resolverem os problemas das pessoas. É também preciso liderar pelo exemplo. Cada pessoa deve dar um exemplo ético.

Há ainda uma moção sobre o regresso da Formação Cívica aos currículos. Pode passar por aí, esse remendar do "divórcio entre políticos e eleitorado"?

Eu ainda não li a moção, mas acho que a Formação Cívica é condição indispensável para que os jovens de hoje sejam adultos com sentido cívico, sentido do que é o estado de direito, ser adultos não xenófobos, não sexistas, não homofóbicos e por aí fora. A base do combate à ignorância sobre o que é a democracia é a educação, por isso sou sempre favorável a esse tipo de propostas.

Estamos muito melhor, ao fim de dois anos e meio, do que estávamos antes de chegar o PS ao Governo. Mas ainda assim - apesar de ter subido o emprego e descido o desemprego, termos níveis positivos em vários indicadores económicos - ainda temos níveis de pobreza muito elevados, temos salários muito baixos, ainda temos muita coisa para combater. Ainda temos problemas sérios para ultrapassar em serviços públicos e estas respostas sociais têm de continuar a ser dadas.

A Isabel vai marcar presença no Congresso?

Evidentemente.

E tenciona endereçar-se aos presentes no congresso?

Sim, penso que sim. Eventualmente abordarei a questão ideológica e a eutanásia.