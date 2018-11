"O maior orçamento dedicado à Educação nos últimos oito anos", é assim que o ministro Tiago Brandão Rodrigues apresenta o Orçamento para a Educação.

Tiago Brandão Rodrigues assegura que o Orçamento do Estado para 2019 aumenta "em mais de 15% o investimento dos portugueses na educação" e que este é o "maior orçamento dedicado à Educação nos últimos oito anos", crescendo "pela quarta vez consecutiva" o valor dedicado ao sector.



Na apresentação do Orçamento, o ministro da Educação garante que o sentimento é de "honra e orgulho", porque "este é o melhor dos quatro orçamentos desta legislatura".



Neste Orçamento, há "mil milhões de euros dedicados nas pessoas que dedicam a sua vida à Educação", ou seja, para salários de professores.



No momento em que os docentes se concentram à porta do Parlamento para manifestarem o seu descontentamento pela não contagem de todo o tempo de serviço congelado, Brandão Rodrigues preferiu destacar os cerca "de 3,5% ao ano" de aumento do investimento do seu ministério com a despesa com pessoal.



Para o ministro, há agora "mais profissionais, com maior estabilidade na sua carreira" na Educação.



Tiago Brandão Rodrigues veio também fazer a defesa da entrega gratuita de manuais escolares para todos os alunos, independentemente da sua condição financeira, ao longo dos 12 anos de escolaridade obrigatória. Um programa que custará 160 milhões de euros por ano.



"Todos, mas mesmo todos têm o direito de ter os mesmos meios de partida para que esse sucesso esteja ao seu alcance", argumentou o ministro, que vê nesta medida "a concretização de uma obrigação republicana para com todos os seus cidadãos".



No Orçamento que é também o da Juventude e Desporto, Tiago Brandão Rodrigues frisou também os 18 milhões de euros para o programa Porta 65 e os 18,5 milhões de euros previstos para os programas olímpicos, lembrando que "o desporto escolar tem reforço de mais de 15%".



Num balanço da legislatura, o governante referiu o combate ao insucesso escolar, as "mais de seis mil novas vagas de pré-escolar abertas nesta legislatura" e redução do número de alunos por turma como marcos da sua governação.