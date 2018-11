O presidente do Governo dos Açores considerou ser uma "excelente notícia" o interesse na construção de uma base para lançamento de microssatélites nos Açores.

O presidente do Governo dos Açores considerou hoje ser uma "excelente notícia" o interesse de 14 entidades na construção de uma base para lançamento de microssatélites nos Açores, considerando que se está no "caminho certo".



Vasco Cordeiro, que se encontra numa visita de trabalho de dois dias à ilha Terceira, que termina hoje, considerou, falando aos jornalistas, que se está perante um "excelente indicador" da estratégia que o seu executivo tem seguido nesta matéria com o apoio do Governo da República.



Catorze consórcios internacionais, quatro deles liderados pelas empresas aeroespaciais Ariane, AVIO e Virgin e pela agência espacial russa Roscosmos, manifestaram interesse na construção de uma base para lançamento de microssatélites nos Açores, a partir de 2021.



O anúncio foi feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior seis dias depois de ter terminado o prazo para empresas e entidades submeterem propostas no âmbito de um concurso público internacional aberto em setembro.



Para Vasco Cordeiro, o número de concorrentes conhecidos e sua diversidade constitui um aspecto "particularmente relevante que confirma o acerto do Governo Regional de, a partir de um conjunto de infraestruturas já existentes, dar o passo seguinte", também considerado relevante para o desenvolvimento dos Açores.



O líder do Governo Regional salvaguardou que há outros interesses a ter em consideração neste dossier, apesar do seu significado em termos de riqueza e criação de emprego qualificado, como é o caso da segurança e salvaguarda ambiental para a ilha de Santa Maria.



Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, tratou-se de um concurso de ideias que visou aferir o interesse do mercado aeroespacial pela construção e operacionalização de um porto espacial na ilha de Santa Maria, antes de Portugal avançar com um "concurso realista" para a concretização do projeto.



Manuel Heitor assinalou à Lusa que a instalação e o funcionamento do porto espacial, destinado ao lançamento de pequenos satélites para observação da Terra, implicará, acima de tudo, um investimento privado, sendo que o investimento público, estimado em seis milhões de euros, será para a melhoria de infraestruturas locais.