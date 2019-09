Iniciativa Liberal quer acabar com as subvenções vitalícias

O partido Iniciativa Liberal pretende apresentar uma proposta de revisão constitucional que permita eliminar todas as subvenções vitalícias a antigos detentores de cargos públicos.

Segundo o partido, esta medida tem como objetivo colocar "antigos políticos em regime de igualdade com todos os outros trabalhadores".





1.342,76 euros. A ex-deputada poderia ter pedido, como o fez Marques Mendes, para que a sua subvenção fosse suspensa.

"Numa altura em que muitos trabalhadores têm dúvidas sobre a capacidade de o sistema lhes garantir uma reforma na velhice, é imoral que os políticos legislem sobre a sua própria reforma, atribuindo-se benefícios fora do alcance dos trabalhadores comuns", afirmou Carlos Guimarães Pinto, líder do partido, citado por um comunicado enviado para as redações pela Iniciativa Liberal.Entre as mandatárias do partido está Zita Seabra, antiga deputada pelo PCP que faz parte dos políticos a receberem a subvenção vitalícia. Sobre o tema, Carlos Guimarães Pinto declarou que a mesma "tem conhecimento" sobre a intenção de acabar com a benece que também a favorece e que mesmo assim "confirmou o seu apoio ao partido". "É um bom sinal quando alguém apoia uma causa mesmo sabendo que não tem nada a ganhar pessoalmente e que até poderá perder dinheiro com ela", afirmou o líder do partido que enfrenta em outubro as suas primeiras eleições legislativas.Zita Seabra tem direito a uma subvenção mensal deA Iniciativa Liberal foi confirmada como um partido no final de 2017 e concorreu às eleições europeias onde conseguiu 0,88% dos votos, não conseguindo nenhum eurodeputado. O cabeça de lista para essas eleições foi Ricardo Arroja.