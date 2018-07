Há 20 anos, ouviu-se falar pela primeira vez desde o 25 de Abril num Partido Social Liberal. O PSL seria, segundo o semanário O Independente, o partido que Pedro Santana Lopes iria criar depois de sair do seu PPD-PSD. Santana garante que a manchete era falsa, mas talvez por o partido ter as suas iniciais ficou sempre a pairar essa possibilidade. Agora, Santana Lopes bateu mesmo com a porta, mas ainda não diz se é para fazer um partido.

Se for Liberal, o partido de Santana já tem um concorrente com assinaturas entregues no Tribunal Constitucional e pronto para concorrer em 2019 a europeias, regionais da Madeira e legislativas: a Iniciativa Liberal.

Mas talvez não seja preciso ser concorrência. Rodrigo Saraiva, fundador da Iniciativa Liberal, assegura que o seu partido "está de portas abertas a todos os que tenham uma visão liberal da sociedade".

Isso inclui Santana Lopes? Olhando para o programa de Santana enquanto candidato à liderança do PSD, Saraiva acha que sim, apesar das reservas sobre as posições mais conservadoras de Santana em matérias de costumes.

"Pedro Santana Lopes podia fazer sentido na Iniciativa Liberal, como várias outras pessoas", garante à SÁBADO o fundador do partido que mais do que à direita se vê entre os que têm uma visão "liberal e progressista da sociedade". Ou seja, é liberal na economia, mas também nos costumes.

"Somos política, económica e socialmente liberais", assume.

"Alguém como Adolfo Mesquita Nunes faria sentido na Iniciativa Liberal", aponta Rodrigo Saraiva, que dá outros exemplos mais surpreendentes de figuras que acredita que não destoariam no partido que dirige.

"Francisco Assis, por exemplo, nas votações no Parlamento Europeu está muitas vezes alinhado com os liberais", afiança Rodrigo Saraiva, que não se importava de ir buscar outro militante às fileiras socialistas.

"Sérgio Sousa Pinto é um verdadeiro progressista", garante Saraiva, que diz que se convenceu disso mesmo graças às declarações do deputado socialista "numa entrevista recente ao Público".

Para já, Rodrigo Saraiva não falou com nenhum dos "liberais" que acha que ficariam bem no seu partido.

O método que tem usado para angariar seguidores é outro. "Organizamos eventos como after works e temos uma plataforma participativa no nosso site onde as pessoas podem dar ideias para construir os nossos programas eleitorais", afirma, assegurando que não anda atrás de figuras com notoriedade mas também não as descarta.

"Claro que podia ser bom ter alguém com a notoriedade de Pedro Santana Lopes", admite o dirigente partidário que tem tido contactos com membros do Ciudadanos espanhol e do En Marche de Macron com o grande objectivo de se juntar ao grupo dos liberais no Parlamento Europeu.

Por enquanto, Santana só falou com outro movimento liberal, que só se deve constituir como partido em Setembro, quando entregar no Tribunal Constitucional as 7.500 assinaturas exigidas por lei: o Democracia 21.

O encontro foi, como confirmou a própria à SÁBADO, com a fundadora do Democracia 21, Sofia Afonso Ferreira, por intermédio "de uma terceira pessoa" e foi inconclusivo.

Mas a notícia da SÁBADO sobre a reunião com Santana Lopes não obteve muitos comentários positivos quando foi partilhada na página de Facebook da Democracia 21.

A maioria dos seguidores da página que se pronunciaram em comentários públicos acha que Santana está demasiado colado ao sistema para fazer parte de um movimento novo e anti-sistema.

Com mais de 40 anos de militância activa no PSD e um CV de primeiro-ministro, presidente da Câmara de Lisboa e da Figueira e deputado, Santana Lopes está longe de ser um factor de novidade na vida política nacional.

Mas precisamente por não ser um desconhecido, uma sondagem do Expresso mostra hoje que 4,8% dos inquiridos estaria disponível para votar num partido encabeçado por ele ainda antes de ser sequer conhecido que partido seria esse.

Segundo a entrevista que Santana Lopes dá ao Expresso, seria um partido euro-céptico e patriótico e nada progressista nos valores. Ou seja, nos antípodas da forma como se apresenta a Iniciativa Liberal.

"Não me considero conservador, mas não quero destruir esta sociedade, quero reformá-la e, em alguns aspectos, manter: a importância da formação, dos bons princípios, dos bons valores, o respeito pela dignidade da vida humana, pelo valor da vida", diz ao Expresso, assumindo posições que dificilmente encaixariam num "verdadeiro" partido liberal.

Ao Expresso, Santana assume ainda que o seu programa passa por bater o pé à União Europeia, defender a reestruturação da dívida, valorizar salários e aumentar o investimento na Saúde e na Justiça. "Mas não sou populista", garante.

Não abre o jogo sobre se vai mesmo criar um partido novo, mas admite que ter quase 5% dos votos "já chegava" para "qualquer novo overno na [sua] área política ter de contar com essa força política, se ela existir".

Uma percepção que, também segundo o Expresso, deixa Marcelo Rebelo de Sousa preocupado.

O Presidente da República teme que a fragmentação da direita afaste ainda mais o PSD de voltar a ser Governo e até já terá pedido a Santana para esperar e não sair já do partido de que ambos foram dirigentes.