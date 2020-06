Iniciativa Liberal critica retificativo por não preparar recuperação

João Cotrim Figueiredo mostrou-se claramente insatisfeito relativamente ao conteúdo e ausência de estratégia de retoma do orçamento retificativo apresentando pelo Governo, assim como à forma como tem sido feita a comunicação relativa à evolução da pandemia da covid-19 em Portugal.

No final de um encontro mantido esta manhã, em Belém, com o Presidente da República, o líder da Iniciativa Liberal (IL) apontou um conjunto de artigos e anexos do retificativo já defendido, no Parlamento, pelo novo ministro das Finanças, João Leão, considerando que, a exemplo de outros orçamentos socialistas, este "complica mais uma vez".

"Tenta dar alguma coisa à economia complicando de tal maneira que duvido que alguma empresa consiga perceber se está, ou não, elegível para aquelas medidas" de apoio previstas, disse aos jornalistas presente na residência oficial do Presidente.

"O orçamento não tem qualquer espécie de visão ou estratégia, como já não tinha o documento do programa de estabilização económica e social (PEES), que se concentra apenas nesta fase [de estabilização] e não se preocupa com a fase de recuperação. Parece que fica tudo remetido para o orçamento para 2021, parece que está tudo à espera dos dinheiros que Bruxelas há-de enviar", criticou.

"Não é a nossa visão, a nossa visão é que já nesta altura, como outros países já fizeram, devíamos estar a planear 2021, já a planear uma retoma como deve ser", prosseguiu Cotrim Figueiredo antecipando nova "oportunidade perdida" se Portugal ficar para trás na preparação do próximo ciclo económico.

O líder e deputado único da IL apontou ainda o dedo ao facto de o orçamento suplementar ter já reservados 946 milhões de euros para apoiar a TAP, sendo que no pior cenário a injeção pública poderá chegar aos 1,2 mil milhões de euros.

No entender de Cotrim Figueiredo, estes 946 milhões surgem no documento orçamental como uma verba a "injetar na TAP como despesa de capital, dando já como perdido o suposto empréstimo que vai ser concedido". A IL tem vindo a defender que o Estado não deve injetar mais dinheiro na operadora aérea.



Marcelo Rebelo de Sousa iniciou, esta segunda-feira, uma ronda, que ficará concluída apenas na terça-feira, de consulta aos partidos sobre o orçamento retificativo e a situação do surto em Portugal.





IL exige "comunicação clara" sobre surto

A situação da pandemia em Portugal foi também abordada na conversa com Marcelo Rebelo de Sousa, isto na mesma manhã em que o primeiro-ministro recebe os autarcas dos concelhos mais afetados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ao longo do último mês foi contabilizada uma média diária de 250 novos casos confirmados.

"Há explicações que não são dadas sobre esses dados", sustentou Cotrim Figueiredo notando não haver "nenhum dado que confirme" que o grande números de novos infetados na zona da capital decorra diretamente do aumento de testes realizados.

"Não sabemos se a explicação que está a ser dada é contraditória. Não sei se 200 ou 300 casos por dia são excessivos", continuou pedindo que Direção Geral de Saúde, Ministério da Saúde, primeiro-ministro e Presidente da República tenham uma "comunicação clara" e coerente sobre a pandemia.

Deste modo, pediu que na reunião de quarta-feira, no Infarmed, entre os especialistas em saúde pública e os representantes dos órgãos de soberania os dados a apresentar possam ser "claros" e a "comunicação sobre a matéria igualmente clara".

"Sem clareza relativamente a esses problemas não poderemos retomar a atividade económica", rematou.