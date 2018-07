Desde o início de 2018 já foram instaurados mais de 335 processos de contra-ordenação por infringir a lei do tabaco.





No primeiro semestre de 2018 foram instaurados 335 processos de contra-ordenação relativos à lei do tabaco, ou seja, em média, dois por dia. As coimas aplicadas nesse mesmo período ascenderam a um milhão de euros.



A lei do tabaco tornou-se mais restritiva no início do ano, quando se passou a proibir o fumo em locais públicos frequentados por menores, mesmo quando ao ar livre como, por exemplo, em parques infantis, lembra o Jornal de Notícias.



Segundo dados da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), dos 335 processos de contra-ordenação instaurados, 74 prendem-se com o incumprimento da proibição de fumar em determinados locais.





Segundo a ADSE, nos primeiros seis meses do ano "foram decididos 272 processos, tendo sido aplicado um montante global de coimas no valor de 958.625 euros".



Desde 2016, a lei do tabaco já gerou quatro milhões de euros em receitas para o Estado. Em 2016 foram 1,8 milhões de euros para o cofre do Estado e no ano passado esse valor desceu para 1,3 milhões de euros.