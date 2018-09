António Costa atirou para a comissão de descentralização no Parlamento a decisão sobre o Infarmed. Debaixo da acusação, feita pelo PSD, de não honrar a palavra dada, Costa garantiu que o melhor é "aguardar, ouvir com humildade a comissão na Assembleia da República e perante isso avançar".

António Costa atirou para a comissão de descentralização no Parlamento a decisão sobre o Infarmed. Debaixo da acusação, feita pelo PSD, de não honrar a palavra dada, Costa garantiu que o melhor é "aguardar, ouvir com humildade a comissão na Assembleia da República e perante isso avançar".



Fernando Negrão veio ao debate quinzenal acusar António Costa de não honrar a palavra dada no caso da deslocalização do Infarmed para Lisboa. Mas ouviu o primeiro-ministro atirar o processo para a comissão que deverá estudar a descentralização na Assembleia da República.



"Vê-se que não percebeu a diferença entre deslocalização e descentralização", acusou Negrão, numa troca de palavras que aqueceu quando o líder parlamentar do PSD acusou Costa de não honrar a palavra dada e recebeu como resposta o anúncio de que o primeiro-ministro lhe responderá "por carta" quanto a questões de honra.



"Se o senhor primeiro-ministro não tornar pública a carta, serei eu a fazê-lo", lançou Fernando Negrão, criticando o "o clima de insinuações" estimulado pelo chefe do Governo.



António Costa, que garantiu que enviará a resposta por escrito, insistiu na ideia de que a lei obriga a que o tema da deslocalização do Infarmed para o Porto terá de ser tratada na comissão para a descentralização. Mas admitiu que o processo foi mal conduzido.



"Não tenho de reconhecer agora que o processo foi mal conduzido, porque já reconheci que o processo foi mal conduzido em Dezembro de 2017", disse, lendo as palavras que disse na Assembleia da República no final do ano passado, quando admitiu que o Governo não devia ter expressado a vontade de transferir o Infarmed para o Porto antes de perceber se havia condições para o fazer.



Recorde-se que a transferência do Infarmed para o Porto levou a um grande movimento de resistência entre os trabalhadores daquela instituição, com a maioria a ameaçar sair se os serviços fossem transferidos de Lisboa para a cidade Invicta.