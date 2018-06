O ministro da Administração Interna afirmou hoje que "foi uma grande vitória na sociedade portuguesa" a prioridade dada à prevenção de incêndios florestais, garantindo que o país "está melhor preparado" para o combate ao fogo."Portugal fez um esforço notável durante este primeiro semestre de 2018. A prioridade foi dada à prevenção. Nunca ocupou tanto a agenda de todos a importância da limpeza da floresta. Isso, posso dizer já, foi uma grande vitória na sociedade portuguesa", afirmou Eduardo Cabrita, à margem de uma visita ao posto da GNR de Vila Verde, distrito de Braga.Segundo o governante, o país tirou lições dos incêndios em 2017 e das suas consequências. "Portugal está mais consciente, fruto também da terrível tragédia do ano passado. Este é hoje um tema prioritário para a sociedade portuguesa, estamos melhor preparados para este combate", garantiu.Eduardo Cabrita referiu que o dispositivo de combate a incêndios está mais robusto."Temos os meios necessários para estar melhor preparados. Temo um dispositivo de 10.700 elementos para o período de maior resposta, desde bombeiros, forças especiais, GNR, Forças Armadas, um dispositivo com cerca de 1.000 homens a mais do que em anos anteriores, constituímos ainda cerca de 80 novas equipas de prevenção permanentes em bombeiros de norte a sul do país", enumerou.O governante destacou ainda o "empenho dos cidadãos, das autarquias" na preparação da época de fogo, nomeadamente em torno do programa Aldeias Seguras."Temos já mais de 1.000 aldeias envolvidas no projecto com uma grande intervenção das juntas de Freguesia, em que determinam os seus caminhos de evacuação, escolhem os oficias de segurança local, há cooperação com as forças de segurança e estruturas da proteção civil", disse.