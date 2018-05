A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, mostrou-se hoje "muitíssimo preocupada" com a preparação dos meios de combate a incêndios florestais, apesar das garantias dadas pelo primeiro-ministro."O Governo prometeu todo o foco e prioridade para os GIP (Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro) e para os meios aéreos, mas a verdade é que os GIP ainda não têm formação e os meios aéreos ainda não estão disponíveis", afirmou.Assunção Cristas falava aos jornalistas no final de uma visita à empresa HUF Portuguesa, em Tondela, onde constatou que já estava muito calor, apesar de ser início de Maio."Num dos últimos debates do parlamento, o senhor primeiro-ministro dizia que eles estarão disponíveis sempre e todo o ano, mas a verdade é que nós já estamos no dia 7 de Maio e eles não estão disponíveis", lamentou.A líder do CDS-PP lembrou que tem o compromisso de ir com frequência aos locais onde se registaram os grandes incêndios do ano passado, na região Centro."Estou a planear mais uma vinda ao terreno para podermos falar de todos os temas relacionados com os incêndios, com os do ano passado, mas também com a preparação deste tempo", acrescentou.