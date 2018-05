PS já disse que vai aceitar o veto de Marcelo Rebelo de Sousa à lei da identidade de género e rever a lei tendo em conta as reservas do PR.

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, já anunciou que o partido irá aceitar as reservas de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente à nova proposta da lei da identidade de género, uma ideia seguida pelas principais dinamizadoras do diploma, Isabel Moreira e Catarina Marcelino. Mas a ILGA Portugal tem uma opinião diferente.



O presidente do PS acrescentou ainda que "o veto do senhor Presidente da República, na sua melhor leitura, significa a concordância em relação à iniciativa e ao seu conteúdo em geral. Dispõe apenas, no que toca à decisão que é tomada entre os 16 e os 18 anos, de associá-la à existência de um relatório médico, que nem sequer é um relatório de diagnóstico." Também Isabel Moreira, em declarações ao Diário de Notícias, afirmou que o PR aprovou o "essencial" do diploma e que há espaço para o PS ter em conta as pretensões de Marcelo sem prejudicar a ideia principal da lei - a autodeterminação de género.



Na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vetou a lei, ou seja, não a promulgou por discordar que um menor de idade possa mudar de género no Cartão de Cidadão sem haver um relatório médico prévio à decisão. O PS, BE, PEV e PAN aprovaram a lei no dia 13 de Abril. O PSD e do CDS votaram contra e o PCP absteve-se.



O que defende a lei

A lei aprovada em Parlamento prevê a possibilidade de mudança de nome no Cartão de Cidadão por jovens a partir dos 16 anos, sem necessidade de relatório médico, a proibição de cirurgias a bebés intersexo a não ser que haja motivos médicos e que os estabelecimentos de ensino comecem a dirigir-se a crianças e jovens pelo género com o qual estes se identificam.



Na lei em vigor, a mudança de género no CC só pode ser feita aos 18 anos e é preciso um relatório clínico para justificar a mudança.



As reservas de Marcelo

No texto que justifica o veto presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa discorda essencialmente da possibilidade de um mudar de género sem haver um relatório médico "prévio à decisão" e apresentou dois motivos: primeiro, "importa deixar a quem escolhe o máximo de liberdade ou autonomia para eventual reponderação da sua opção, em momento subsequente, se for caso disso" e "o parecer constante de relatório médico pode ajudar a consolidar a aludida escolha, sem a pré-determinar"; segundo, "havendo a possibilidade de intervenção cirúrgica para mudança de sexo, e tratando-se de intervenção que, como ato médico, supõe sempre juízo clínico, parece sensato que um parecer clínico possa também existir mais cedo, logo no momento inicial da decisão de escolha de género". Essencialmente, o PR quer atestar se a pessoa candidata a esta mudança está em plenas condições de liberdade e autonomia para tomar esta decisão, sem haver necessidade de provar que há uma disforia de género ou questões de saúde.



Marcelo afirmou também no texto que as suas condições "não se prende[m] com qualquer qualificação da situação em causa como patologia ou situação mental anómala, que não é".



As reacções

A ILGA Portugal, uma associação internacional de defesa dos direitos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais) acredita que o Parlamento português pode e deve ultrapassar o veto do PR, de forma a garantir em pleno os direitos humanos.



Ana Aresta, vice-presidente da ILGA Portugal, comunicou à agência Lusa que "pelo comunicado do Presidente da República entendemos que é favorável à autodeterminação das pessoas 'trans' a partir dos 18 anos, sem necessidade de um relatório médico, o mesmo em relação à proteção crianças e jovens intersexo. O problema reportasse aos menores de 18 anos, que o Presidente considera que deve haver relatório."



Também o Bloco de Esquerda considera que não faz sentido pedir um relatório médico para mudar de género no CC por "ser um acto meramente civil (…) que não envolve cirurgias ou tratamentos irreversíveis". No entanto, o partido mostrou-se também aberto a encontrar a melhor solução para resolver a questão.