Hugo Pires vai substituir Helena Roseta como coordenador do grupo de trabalho sobre Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades, segundo confirmou ao Negócios fonte oficial do grupo parlamentar socialista. De acordo com a TSF, a informação de que o também secretário nacional para a Organização do PS foi o nome escolhido para suceder a Roseta foi comunicada aos deputados socialistas na noite desta terça-feira pela direcção parlamentar liderada por Carlos César.A deputada independente eleita pelas listas do PS, Helena Roseta, demitiu-se ontem da coordenação do grupo de trabalho para as áreas relacionadas com Habitação denunciando "divergências graves" relativamente ao partido e ao Governo liderados por António Costa.