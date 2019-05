Em Barrancos havia 1.325 inscritos para estas eleições, mas nem um destes votou no PAN. Tal como o partido de Francisco Guerreiro, Iniciativa Liberal, MAS, Nós Cidadãos e PURP também não conseguiram um único voto nestas eleições.



Ainda assim, no distrito de Beja, o PAN conquistou 2,97% dos votos. Portalegre, outra zona do país rica em tauromaquia, foi o distrito do país onde o PAN teve menos votos: 2,4%. Seguiu-se a Guarda, com 2,42%, Vila Real, com 2,62% e Évora, com 2,98%.

A grande surpresa da noite foi a eleição de um eurodeputado pelo PAN . O partido que na Assembleia é representado por André Silva conseguiu eleger Francisco Guerreiro para um lugar no Parlamento Europeu. O partido que tem os direitos ambientais e animais como uma das suas bandeiras conseguiu uma votação de cerca de 6%, sendo o sexto partido mais votado da noite.Mas houve um concelho - e apenas um em Portugal inteiro - em que o Pessoas-Animais Natureza não conseguiu um único voto: Barrancos, avança o Jornal de Notícias.