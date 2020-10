Homem de confiança de Portas vigiado pelo SIS?

"Os crimes foram praticados entre janeiro e março de 2015 (…), tendo como alvo o engenheiro José Pedro da Fonseca Figueiredo Moreira Amaral, ex-dirigente do CDS-PP, ex-chefe de gabinete da secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, e da secretária de Estado do vice-primeiro-ministro, Vânia Dias da Silva, o qual acabara de renunciar às suas atividades políticas e partidárias."

ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

Esta acusação consta numa carta enviada em novembro de 2019 à e surge na sequência de uma denúncia remetida ao gabinete da procuradora-geral da República, Lucília Gago. Fonte oficial da PGR garantiu à a existência da denúncia que acusa o SIS de montar uma operação ilegal de vigilância. "Confirma-se a receção, recentemente, na PGR da denúncia anónima que refere. A mesma encontra-se em análise."