A socialista Idália Serrão reinstalou-se na Almoster da infância, onde planta, monda, colhe, cria animais – e faz trocas com os vizinhos. Heloísa Apolónia, deputada d'Os Verdes, regressa à horta dos pais na Moita dos seus primeiros anos para recolher os vegetais para as suas "sopas deliciosas".



As parlamentares conversaram na segunda edição da rúbrica de verão Paixões Partilhadas sobre Hortas, as vantagens e dificuldades da vida no campo e o sentido comunitário que ali se alimenta de trocas entre família e vizinhos.



A Idália regressou ao campo há oito anos?

Idália Serrão (IS): A Almoster, que foi a aldeia onde passei parte da minha infância. E não só deixei Lisboa, para onde vou e venho todos os dias, passei a ter outros privilégios que não tinha em Lisboa, nomeadamente fazer a minha horta.



A Heloísa tem uma experiência diferente, de recolha.

Heloísa Apolónia (HA): São os meus pais que têm horta, são eles que a cultivam, fundamentalmente o meu pai neste espírito de lazer, mas de prazer por trabalhar a terra e por ver o fruto desse trabalho. Eu saio daqui, vou para a outra margem, para uma zona rural do concelho da Moita e vou colher o fruto. E trago a confiança e o bom produto, bem trabalhado, com amor. E isso nos meus cozinhados também se sente. Numa era em que nós já desconfiamos de tudo na produção intensiva (não em função da qualidade do produto, mas sim da megaprodução e dos pesticidas), este modo biológico de produzir é um descanso.





