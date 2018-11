Habitação: PS contra Roseta 

A direcção da bancada do PS travou quatro propostas de Helena Roseta sobre Habitação na votação do Orçamento do Estado na especialidade.

Com os votos do PS, as quatro propostas da deputada Helena Roseta teriam passado. Mas a direcção da bancada decidiu chumbar as medidas apresentadas pela deputada que se demitiu da coordenação do Grupo de Trabalho sobre Habitação e que acabou por ser afastada desse órgão.



Em causa estavam medidas de apoio a senhorios e inquilinos e também uma redução fiscal para as empresas privadas que intervêm em programas de renda acessível como os que estão a ser levados a cabo pela Câmara de Lisboa.



Uma das medidas destinava-se a baixar a taxa de IMI paga pelos senhorios que estão impedidos por lei de actualizar as rendas. Era uma ideia que contava com o apoio das associações de proprietários e visava compensar os senhorios que recebem as rendas mais baixas.



Neste caso, foram mesmo os votos da bancada do PS. O CDS e o BE a favor e o PSD e o PCP abstiveram-se.



Outra medida proposta por Helena Roseta era a isenção em sede de IRS dos montantes recebidos pelos inquilinos a título de indemnização em caso de despejo.



Para os inquilinos, a deputada eleita pelo PS propunha também que passasse a ser possível deduzir as rendas pagas por quem vive em quartos como subarrendatário.



A quarta proposta pretendia baixar para 6% o IVA pago pelas empresas que constroem fogos no âmbito de programas de renda acessível como os que existem na Câmara de Lisboa.



Sem lugar na Comissão de Orçamento e Finanças, a deputada eleita pelo PS não pôde defender as suas propostas, nem votá-las.



De resto, como são propostas em sede de Orçamento, os deputados não têm liberdade de voto, pelo que todos os eleitos pelo PS seguiram a indicação de voto dada por Carlos César.



Isto, apesar de o deputado independente eleito pelo PS, Paulo Trigo Pereira, ter apresentado uma declaração de voto em relação a duas das propostas: a da tributação das indemnizações por despejo (de que é co-autor) e a da redução do IVA para os programas de renda acessível. Em ambos os casos, Trigo Pereira declara que votaria a favor, caso não tivesse de cumprir a disciplina de voto.



À SÁBADO, a deputada Helena Roseta limita-se a dizer que "as propostas não passaram porque o PS não quis". Mas não quer fazer mais comentários.



GUERRA COM CÉSAR?



O mal-estar entre Helena Roseta e Carlos César fico evidente depois de a deputada se ter demitido da coordenação do Grupo de Trabalho de Habitação.



Roseta não gostou de ver o partido pelo qual é eleita tentar adiar sucessivamente as votações no Grupo de Trabalho por não ter maioria para ver aprovadas as suas propostas.



A deputada considerou que estava em causa "o funcionamento das regras da Democracia" e demitiu-se do cargo de coordenadora.



Um dia depois, Carlos César decidiu afastá-la do Grupo de Trabalho, substituindo-a por Hugo Pires, um deputado com interesses no Alojamento Local (como foi nessa noticiado na altura pelo DN).



Outro ponto de discórdia entre César e Roseta é o agendamento da discussão da Lei de Bases da Habitação.



Helena Roseta apresentou uma proposta de Lei de Bases e pretendia vê-la aprovada ainda durante esta legislatura. Mas Carlos César não se quer comprometer com uma data e a proposta ainda aguarda agendamento, não havendo certezas sobre se será mesmo votada até ao fim da legislatura.



Uma fonte do Governo explica à SÁBADO que a intenção do PS é só pegar nas questões da Habitação depois do Orçamento, justificando assim a votação socialista.



De resto, a SÁBADO sabe que há já um entendimento informal entre PS e PSD para um acordo em torno de matérias nas quais os socialistas não conseguiram o apoio da esquerda, nomeadamente na criação de incentivos fiscais para os senhorios.