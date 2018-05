Marcelo convidou Guterres para estar no Conselho de Estado

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, convidou António Guterres, Secretário-Geral da ONU, para falar da situação internacional no Conselho de Estado e o convite foi aceite. A reunião que contará com a presença do ex-primeiro-ministro está marcada para o dia 28 de Maio, avança o jornal Expresso.Guterres não será o primeiro convidado internacional a figurar no Conselho de Estado. Anteriormente Mário Draghi, Presidente do BCE, veio a Lisboa reunir-se com o Conselho de Estado para falar sobre a situação económica mundial.Num mundo em que as tensões continuam a aumentar, com relações a deteriorarem-se (Síria, Ocidente e Rússia, EUA e Irão...), Marcelo vai recorrer a um conhecido político nacional para debater assuntos externos.

Esta será a nona reunião do Conselho de Estado do consulado de Marcelo Rebelo de Sousa. A última foi em janeiro, sobre o Portugal 2020, lembra o Expresso.