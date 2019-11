É mais um capítulo na guerra entre o PSD/Lisboa e a vereadora Teresa Leal Coelho . A concelhia retirou a confiança política a Leal Coelho na Câmara Municipal de Lisboa, que deixará assim de representar o partido na autarquia da capital. A social-democrata desvalorizou a ação da concelhia, garantindo que pretende continuar na qualidade de vereadora do PSD. Face a esta resposta, o partido acusa Leal Coelho de declarações "insidiosas" e garante que a social-democrata "não possui já qualquer legitimidade para falar em nome do PSD". Pior ainda: o PSD/Lisboa ameaça avançar com uma ação disciplinar contra Leal Coelho."A retirada de confiança política em Teresa Leal Coelho foi fundamentada nos termos estatutários e é uma decisão eminentemente política", lê-se no comunicado à imprensa publicado esta quinta-feira, assinado prelo presidente da comissão política da secção de Lisboa, Rogério Jóia. "Entendo que pela sua natureza pública é passível da respetiva ação disciplinar no âmbito do Regulamento de Disciplina do PSD", concretiza Jóia."Teresa Leal Coelho não possui já qualquer legitimidade para, em matérias relacionadas com Lisboa, falar em nome do PSD nem desempenha quaisquer funções em sua representação. A sua eventual persistência em intencionar o contrário apenas resultará em equívoco junto da opinião pública, que será de imediato e prontamente desmentido pelos órgãos competentes do partido."O PSD/Lisboa retirou a confiança à vereadora na passada quarta-feira. A concelhia justifica a decisão pelo justificam a decisão pelo facto de Teresa Leal Coelho ter desrespeitado a orientação de voto indicado quando votou a favor da recondução do ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado à presidência do conselho de administração da empresa municipal SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, permitindo a aprovação da proposta. "A Comissão Política da secção de Lisboa do PSD deu oportunamente a conhecer, por escrito, aos vereadores do PSD, a orientação política para estes votarem contra esta nomeação", lê-se na deliberação da passada quarta-feira. A vereadora social-democrata é acusada de uma "total descoordenação com os órgãos do PSD na cidade" de Lisboa, lê-se ainda no mesmo documento.Perante esta retirada de confiança, Leal Coelho insistiu que se vai continuar a representar o PSD, independentemente do que a concelhia afirmar. "Naturalmente que vou continuar na Câmara, tenho um mandato que me foi atribuído pelos eleitores, esse mandato é de quatro anos, eu estou a meio do mandato, irei terminar o mandato sempre na concretização do programa eleitoral que apresentei como cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal de Lisboa e continuarei exatamente nessa qualidade de vereadora do PSD na Câmara Municipal de Lisboa", disse.No comunicado desta quinta-feira, a concelhia reforçou a retirada de confiança a Teresa Leal Coelho e condenou as declarações "infundadas e insidiosas" da vereadora."Teresa Leal Coelho foi devidamente notificada de todas as Deliberações da Comissão Política da Secção de Lisboa do PSD e é naturalmente conhecedora de todas as suas consequências políticas. Os emails atempadamente enviados são disso devido registo, donde, uma vez mais, não se compreende porque procurou difundir informações falsas e que atentam contra as boas práticas e adequada conduta desta Comissão Política", lê-se no comunicado.O PSD/Lisboa volta a reforçar a "descoordenação " de Teresa Leal Coelho com a concelhia. "Durante todo o seu mandato, não compareceu para as reuniões da Comissão Política da Secção de Lisboa do PSD, nem para as reuniões de coordenação autárquica, para as quais havia sido formal e estatutariamente convocada", considera."Nestes termos o mandato que Teresa Leal Coelho entender exercer na Câmara Municipal de Lisboa será unicamente unipessoal, como unipessoal tem sido a sua posição contra a deliberação do PSD Lisboa."