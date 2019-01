O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal responsável pela instrução do caso, Ivo Rosa, não marcou ainda uma nova data para a audição.

O ex-ministro socialista Armando Vara, condenado no âmbito do processo Face Oculta e atualmente a cumprir pena de prisão, não vai ser ouvido esta terça-feira na fase de instrução da Operação Marquês.



A audição foi adiada devido a uma greve dos guardas prisionais, avança o jornal Público, citando fonte do Tribunal Central de Instrução Criminal.



A fase de instrução da Operação Marquês tem início esta segunda-feira e pretente determinar se o caso segue ou não para julgamento.



Armando Vara está a cumprir uma pena de cinco anos de prisão no Estabelecimento Prisional de Évora.