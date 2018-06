Começou esta segunda-feira uma greve dos professores às reuniões de avaliação dos alunos e, segundo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), tem sido "um sucesso", principalmente na zona centro do país. Nas primeiras horas de greve, a Fenprof diz que das 200 reuniões marcadas para esta segunda, cerca de meia-dúzia tinham de facto acontecido.



A greve que se inicia esta segunda e pode durar até 13 de Julho, como relembrou fonte oficial da Fenprof à SÁBADO, não é aos exames, mas sim às reuniões de avaliação. Tanto que não houve perturbações nos exames de Filosofia do ensino secundário que decorreram esta segunda-feira por todo o país.



De acordo com fonte da Fenprof, deviam ter-se realizado 200 reuniões de avaliação esta segunda-feira, mas dessas, apenas "aconteceram umas quatro ou cinco". No entanto, a federação revelou ter ainda poucos dados sobre as escolas do Norte do país, pelas 12h00. Haverá uma conferência de imprensa às 16h00 para falar sobre os primeiros resultados da greve, já com dados mais concretos.



Os distritos onde se verificou maior adesão dos docentes até agora foram Lisboa, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Coimbra, explicou fonte da Federação.





A Fenprof é uma das dez estruturas sindicais que convocam a paralisação que hoje se inicia, que já tem pré-avisos entregues até meio do próximo mês, e que se vai realizar de forma intermitente, ou seja, com pré-avisos diários, o que significa que os professores podem decidir fazer greve num dia e não noutro.



A greve às avaliações decorre entre hoje e 13 de Julho, incidindo apenas sobre os conselhos de turma, as reuniões para atribuição de notas aos alunos e que permitem encerrar o ano lectivo.

A greve tem como questão central a contagem integral do tempo de serviço congelado dos professores. A Fenprof garantiu que esta não será uma paralisação de apenas um dia ou de uma semana, mas que foram entregues no Ministério da Educação pré-avisos de greve até 13 de Julho."Esta greve, atenção, não é uma greve para hoje nem é uma greve para esta semana. Até 13 de Julho já entraram no Ministério da Educação pré-avisos de greve, estamos a falar, portanto, de uma greve que já tem pré-avisos para um mês. Portanto, acho que a dureza desta forma de luta, mas também a convicção com os que professores entram nela e a determinação com que estão, vai levar a que o Governo tenha que, de facto - e é uma pena que seja assim - de reconhecer que não pode apagar aos professores o tempo em que estiveram a trabalhar", anunciou Mário Nogueira, o secretário-geral da Fenprof.