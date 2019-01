A ministra da Cultura, Graça Fonseca , defende que as obras "devem ser conhecidas no seu todo". Graça Fonseca respondia assim às críticas levantadas relativamente à decisão editorial da Porto Editora em não reproduzir na sua totalidade o poema " Ode Triunfal " do heterónimo de Fernando Pessoa Álvaro de Campos, nos manuais de décimo segundo ano de português.

do heterónimo de Fernando Pessoa Álvaro de Campos no manual

. Segundo a editora, o poema vem na sua íntegra na versão do livro para o professor.

Este sábado, o jornal

noticiou que o livro da Porto Editora teria censurado versos da

em que faltavam os seguintes versos: "Ó automóveis apinhados de pândegos e de putas (...) E cujas filhas aos oito anos - e eu acho isto belo e amo-o! - / Masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada".

O semanário informa ainda que o manual é utilizado em quase uma centena de escolas espalhadas por Portugal. O excerto da "Ode Triunfal" transcrito no livro escolar para o 12º ano substitui os versos 153, 169 e 170 por linhas tracejadas, provocando acusações de que o poema terá sido censurado.

À SÁBADO, a Porto Editora recusou acusações de censura e esclareceu que o poema vem reproduzido na sua íntegra no manual do professor. Segundo a mesma, existe uma indicação no livro do professor para os versos omitidos na versão do aluno. "Assim, os docentes podem decidir se abordam em contexto de sala de aula - e de que forma - versos que têm linguagem explícita e se relacionam com a prática da pedofilia", explica a editora.

Segundo a Porto, é ainda claro para os alunos que os versos foram cortados através das "linhas a tracejado" e também através da "numeração das linhas".

Para a Porto não se trata de uma censura à obra de Álvaro de Campos, mas "apenas e tão somente uma preocupação didático-pedagógica".

A leitura de obras de Fernando Pessoa e seus heterónimos faz parte das "Aprendizagens Essenciais" definidas pelo Ministério da Educação. Para a tutela, os alunos deverão ter "um conhecimento e uma fruição plena dos textos literários do património português e de literaturas de língua portuguesa".