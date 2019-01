A forma como a lei entende a violação vai estar esta quinta-feira em debate na Assembleia da República. Em cima da mesa duas propostas distintas: uma do PAN e outra do Bloco de Esquerda. Ambas querem acabar com a diferenciação entre as violações "com violência" e as "sem violência", aumentar a pena para os crimes de violação e, numa delas, impossibilitar que seja possível aplicar uma pena suspensa.

Os projetos apresentados à Assembleia e que serão discutidos esta quinta-feira no debate quinzenal querem ainda que o crime de abuso sexual a uma pessoa inconsciente ou sem faculdades para se defender seja considerado como um caso de coação ou violação. Há ainda o desejo que este tipo de crimes seja considerado público, o que faria com que deixem de ser dependentes de queixa.

No entanto, estes dois projetos entram a debate já com uma derrota quase anunciada. Tanto PAN como BE admitem que não devem conseguir apoio suficiente para que os seus projetos sejam viabilizados na votação da generalidade. Os projetos serão discutidos hoje em plenário e votados na sexta-feira.