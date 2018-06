O Governo aprovou esta segunda-feira a proposta de alteração ao Código do Trabalho discutida com os parceiros sociais na passada quarta-feira e vai mesmo penalizar as empresas que recorram de forma mais intensa ao trabalho temporário e com a limitação do número de renovações dos contratos a prazo.Esta proposta de alteração vai avançar mesmo sem o acordo da CGTP, que considera que esta proposta pode servir como um incentivo ao trabalho precário, avança a Lusa. No entanto, a proposta teve o acordo da UGT e das quatro associações patronais: CIP, CCP, CAP e CTP.Entre as medidas contidas na proposta estão a penalização para quem recorrer a trabalho temporário de forma excessiva, em vez de recorrer a contratações para o quadro. A penalização será feita através de uma contribuição adicional que as empresas terão de pagar à Segurança Social.Esta era uma medida prevista no Programa de Governo do PS e já antes no plano macroeconómico desenhado por Mário Centeno e outros 11 economistas, relembra o Observador.O Governo pretende ainda limitar o número de vezes que um contrato possa vir a ser renovado, de forma a limitar o recurso a trabalho temporário, bem como o alargamento do período experimental de 90 para 180 dias para os contratos sem termo de trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração.A discussão em Parlamento desta proposta está agendada para 6 de Julho.