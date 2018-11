O Governo tem a legislação laboral entre as suas prioridades no pós-Orçamento e quer o apoio do PSD para a mesma. A Lei de Bases da Saúde deve ser fechada com apoio do BE e PCP.

O Governo vai investir em três sectores no debate da especialidade do Orçamento do Estado para 2019: Habitação, Trabalho e Saúde, sendo que as propostas para a Habitação são prioritárias para António Costa.



Actualmente, as alterações à legislação sobre Habitação estão em fase de votação indiciária em sede de comissão parlamentar. O Governo pretende apostar em benefícios fiscais e no novo regime de renda acessível para procurar regular o mercado de arrendamento. Para estas medidas, o executivo liderado por António Costa quer acordar as alterações com o PSD.



Mas não é só nos benefícios da Habitação que o PS quer ter o apoio dos sociais-democratas. O partido de Rui Rio deverá ser o interlocutor escolhido para negociar as alterações à legislação laboral que resultaram do acordo de Concertação Social de 2018, avança o jornal Público.



As alterações à Lei de Bases da Saúde deverão ficar para o fim do processo negocial. Este acordo deverá ser estabelecido à esquerda, com o BE e o PCP.



A prioridade do executivo é aprovar as alterações legislativas sobre Habitação em Janeiro. A necessidade de "assegurar que este regime de benefícios fiscais para senhorios é negociado com o PSD e aprovado com o seu acordo" levou à decisão de voltar a adiar a votação indiciária de algumas propostas que estão em comissão parlamentar, referiu fonte governamental ao jornal Público.



O adiamento da votação levou a deputada Helena Roseta - autora da proposta de Lei de Bases da Habitação - a demitir-se da coordenação do grupo de trabalho sobre Habitação na comissão parlamentar, tendo dele sido posteriormente sido afastada por iniciativa do líder parlamentar do PS, Carlos César.