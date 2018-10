O Governo pretende gastar 885,8 milhões de euros com o BPN e com o Banif. Valor previsto no OE2019 é superior àquele reservado para descongelamento de carreiras.

O Ministério das Finanças vai pedir ao Parlamento uma autorização para gastar fundos do Orçamento de Estado para 2019 com os restos de dois bancos falidos. Fundos serão divididos com 337,6 milhões de euros para três veículos do Banif e com 548,2 milhões para três sociedades com os restos do BPN. No total são 885,8 milhões de euros que o Governo quer gastar com os dois bancos.



A despesa prevista para 2019 é 13% inferior à de 2018 (são menos 131,1 milhões de euros) e representa 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). O Parlamento discute esta segunda-feira e amanhã o Orçamento na generalidade. Esta verba é superior ao valor que o Governo conta gastar com o descongelamento de carreiras dos funcionários públicos (837 milhões de euros em 2018 e 2019), lembra o Jornal de Notícias.



Em 2017 foram gastos 769,4 milhões de euros com 11 veículos financeiros. Para além das sociedades com ligações ao Banif e ao BPN, também havia veículos com activos de má qualidade ou difíceis de recuperar do antigo BES. No Orçamento do Estado para 2018 estavam previstos 1.017 milhões de euros para estas despesas, mas não há informação sobre a evolução destes gastos na execução orçamental.