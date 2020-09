Governo promete mas não cumpre. O que fica dito, mas não é feito

ePaper ou encontre-o nas bancas a 02 de setembro de 2020.

O Governo já começou a negociar à esquerda o próximo Orçamento do Estado, com encontros com BE, PEV e PAN (o PCP só se senta à mesa depois da Festa do Avante!). Mas a conversa começou com os bloquistas a lembrar uma promessa por cumprir do Orçamento de 2020: a contratação de 8.500 profissionais de saúde. "É um compromisso já firme em lei que ainda não foi cumprido", nota ào dirigente José Manuel Pureza. Não é a única promessa de António Costa que ou não saiu do papel ou ficou pela metade.Um médico de família para todos era uma promessa que já vinha da anterior legislatura, que acabou com 600 mil portugueses ainda sem o terem. Um número que as aposentações e saídas do SNS fizeram chegar este ano já aos 840 mil. As listas de espera são outro problema que se agravou com a pandemia, fazendo falhar todas as metas. Em dezembro de 2019, Marta Temido anunciava "incentivos e pagamentos por desempenho" para reduzir a espera. Mas Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), garante que "ainda não há nada" feito para o concretizar. E há obras prometidas que não têm sequer uma primeira pedra: o Hospital de Todos os Santos, em Lisboa, e os hospitais de Faro, do Funchal e do Centro Alentejano.Mas há falhas nas promessas feitas além da saúde. Educação, Justiça e Segurança tiveram também palavras dadas que nunca passaram à ação.