"Este ano pela segunda vez na legislatura vamos reduzir as portagens no interior", prometeu Pedro Siza Veira, que defendeu que a descida do ISP vai pôr custo da gasolina na média europeia.

As políticas para o interior estão a dominar a audição do ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que aproveitou uma pergunta do CDS para anunciar uma nova descida das portagens naquela zona do país.



"Este ano pela segunda vez na legislatura vamos reduzir as portagens no interior", prometeu o ministro que recusou, porém, a ideia dos centristas de reduzir em 50% o IRS de quem não mora no litoral.



Para Siza Vieira, essa redução "não será a melhor maneira" de apoiar o interior, por criar assimetrias difíceis de justificar e poder levar a que alguns mudem a morada fiscal para beneficiar desse apoio sem na realidade mudar a residência para o interior.



"O que distingue o contribuinte que está em Soure do que está em Pombal?", questionou, afastando a ideia do CDS.



Siza Vieira não explica previsão de aumento da receita do ISP



Siza Vieira deixou sem resposta por que motivo se prevê um aumento da receita com o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, quando o ministro Mário Centeno anunciou ontem aqui no Parlamento uma redução do ISP que vai fazer descer a gasolina em três cêntimos.



O ministro da Economia desvalorizou o facto de a descida não contemplar o gasóleo, que é o combustível mais usado pelas empresas, defendendo que o mais importante é "que os custos de funcionamento das empresas sejam equiparados aos custos das suas congéneres europeias" e que é isso que acontece com a descida da gasolina à boleia do ISP que, segundo Siza Vieira, ficará agora na média europeia.



Pedro Siza Vieira frisou que "o gasóleo está abaixo da média europeia" e que para ajudar as empresas o Governo tem apostado no regime de gasóleo profissional".



"É verdade que este Governo tem o interior na posta da língua e tem-no porque também o tem no centro da sua acção", disse Siza Vieira, em resposta ao PSD, assegurando que o Executivo está "a fazer um investimento inédito na ferrovia" e a retomar "projectos abandonados" como a requalificação do IP3, além de optar por "manter abertas escolas" mesmo com menos alunos e de reabrir ou instalar serviços no interior.



De resto, Siza Vieira defendeu que a criação da Secretaria de Estado para a valorização do interior "é medida que é simbólica" dessa aposta do Governo no interior.