Educação e Direitos Sociais na Câmara de Lisboa, disse à SÁBADO que a autarquia terá disponibilidade para receber os migrantes caso a decisão da Administração Interna seja trazer os refugiados para a capital.

Encontra-se em Malta a equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) destacada para acompanhar os refugiados do barco Lifeline. De momento, estão a decorrer entrevistas aos refugiados. Em declarações à, o SEF explicou que a equipa constituída por dois inspectores já seguiu para Malta e está a trabalhar com as autoridades daqueles países desde o passado domingo, 1 de Julho.Esta equipa destacada tem como missão preparar o acolhimento dos cidadãos estrangeiros que foram recolhidos pelo navio Lifeline, através de entrevistas aos migrantes.O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está, igualmente, a preparar e articular toda a logística envolvida na transferência dos migrantes para território nacional, de acordo com a disponibilidade manifestada pelo Governo de Portugal ao Governo de Malta.Ainda sem confirmação para onde deverão ser encaminhados os refugiados que o Governo português se disponibilizou para receber, Ricardo Robles, vereador com o pelouro daO ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou esta quinta-feira que dos 233 migrantes a bordo do navio da ONG alemã Lifeline, "70 são menores não acompanhados", e que nos próximos dias irá uma equipa técnica do SEF para Malta.O ministro disse ainda não saber quantas pessoas poderão vir para Portugal, estando essa decisão dependente dos restantes países envolvidos. Até ao momento foram nove os países que se demonstraram disponíveis para receber uma quota dos migrantes a bordo do Lifeline: Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Malta, França, Bélgica, Holanda e Noruega.O Lifeline atracou na passada quarta-feira em Malta e foi feita uma triagem médica a bordo tendo sido evacuadas algumas pessoas a necessitarem de assistência hospitalar imediata.

O Lifeline resgatou das águas 234 migrantes e foi autorizado a atracar em Malta após seis dias em alto mar. Antes, foi-lhes negada autorização por parte de Itália para o desembarque. Só um acordo com oito países europeus, aos quais se juntou depois a Noruega, permitiu a recolocação dos migrantes.