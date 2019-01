O Governo nega que o decreto-lei coloque fim às comparticipações no âmbito do regime livre. "Não implica qualquer alteração aos benefícios da ADSE face à situação dos últimos anos."

Os beneficiários da ADSE que escolherem ser atendidos em hospitais sem acordo de convenção não vão pagar mais pelos medicamentos e dispositivos médicos, afirma o Governo. Segundo um comunicado conjunto dos ministérios das Finanças e da Saúde, o decreto-lei publicado no fim de 2018, e que entrou em vigor no início deste ano, não acaba com as comparticipações, procedendo apenas à "clarificação solicitada pelo Tribunal de Contas".



"O Decreto-lei 124/2018 não implica qualquer alteração aos benefícios da ADSE face à situação dos últimos anos", diz o Ministério das Finanças num comunicado enviado às redações. "Esta publicação vem apenas expressar o que já era habitualmente publicado em Leis de Orçamento do Estado, passando agora a estar previsto em legislação própria, que clarifica as responsabilidades do SNS e da ADSE."



Esta manhã interpretava-se (inluindo a SÁBADO) que a entrada em vigor do novo decreto-lei iria implicar que os beneficiários que escolham usar hospitais sem acordo de convenção com a ADSE.



No entanto, os ministérios esclareceram que o "diploma mantém as regras" e que "os medicamentos prescritos ou dispensados a beneficiários de subsistemas públicos como a ADSE, SAD e ADM no âmbito da rede nacional de prestação de cuidados de saúde (que engloba os estabelecimentos do SNS e por ele convencionados)" continuam a ser suportados pelo Sistema Nacional de Saúde.



É referida apenas uma exceção (alínea b) do n.º 3 do artigo 28º do Decreto-Lei) que o Executivo explica que "previne apenas situações em que uma entidade que é convencionada do SNS é, em simultâneo, convencionada da ADSE", circunstância que faz com que "a responsabilidade financeira pela comparticipação dos medicamentos e dispositivos médicos é desta última"