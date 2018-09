No próximo Orçamento de Estado (OE), uma das prioridades do Governo será a Saúde, sector que receberá 300 milhões de euros em 2019, com o objectivo de resolver os problemas actuais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Este aumento representa uma subida de mais de mil milhões de euros do que em 2015, durante o último Orçamento feito por Passos Coelho.

Em relação a outras áreas públicas, o maior aumento percentual previsto será na Ciência e Cultura, que terão subidas de percentagens inéditas, de acordo com o jornal Expresso, assim como a Educação.

Tal como António Costa anunciou nas cerimónias de comemoração do Dia do Estado-Maior General das Forças Armadas, a Defesa também sofrerá um investimento de 1,6%, com a aposta de tornar este sector num motor de desenvolvimento industrial, segundo fonte do Governo em declarações ao Público.

As mesmas ideias mantêm-se na ferrovia, outros transportes públicos e habitação: o Governo pretende investir nestes sectores, com a descida do passe social a nível nacional e melhoria da política de transportes urbanos e ainda a admissão de mil quadros na administração pública para vários departamentos e ministérios do Executivo. Excluído está, porém, a pretensão do BE e PCP do aumento salarial dos funcionários públicos.

Isto poderá significar que os descongelamentos de carreiras na administração pública deverão seguir conforme o OE 2018, lembrando uma fonte ao diário que os aumentos salariais na função pública só deverão ocorrer em 2020.

Relativamente a propostas ainda a ser estudadas, faltam as medidas sugeridas pelo BE e PCP para a Segurança Social: aumento extraordinário de pensões de reforma, melhorias de prestações de abonos e de sociais de inserção. A baixa do custo da factura da electricidade é outra proposta a ser examinada, já que Portugal tem a segunda factura mais cara da luz na Europa.