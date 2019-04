O Governo de António Costa fez, em média, duas nomeações por dia. O número é superior ao registado pelos seus antecessores, Passos Coelho e Sócrates.

Em três anos e meio de mandato, o Governo de António Costa procedeu a 3.282 nomeações, sendo 2.342 para gabinetes ministeriais e 940 para altos cargos de órgãos da administração pública.



De acordo com o Correio da Manhã, estes valores resultam numa média de duas nomeações por dia. Tanto Pedro Passos Coelho, de um Governo PSD, e José Sócrates, também PS, foram mais comedidos nas nomeações.



Só no Ministério do Ambiente foram feitas 295 nomeações.



