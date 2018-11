O Governo ofereceu o jantar de abertura, realizado no Palácio da Ajuda, com um custo de 10.000 euros no aluguer do espaço. Presidência ofereceu "pastéis de nata e sumos de laranja".

O Governo Português pagou 10 mil euros pela utilização do Palácio Nacional da Ajuda para realizar o jantar de abertura da Web Summit 2018. Já o jantar de encerramento decorreu no antigo Museu dos Coches, este pago pela organização do evento. Ambos os acontecimentos decorreram em Lisboa, onde se realizou o certame tecnológico. A Presidência da República ofereceu ainda uma "recepção e Porto de Honra", no valor de 3.163 euros.



O primeiro-ministro nacional, António Costa, cedeu o Palácio Nacional da Ajuda para que se realizasse o jantar de abertura, alugando o espaço por 10.000 euros. Nem o Executivo nem a organização confirmaram ao jornal Público quem tinha pagado o serviço e a comida, nem o custo dos mesmos. O jantar decorreu a 5 de Novembro.



A organização não quis revelar onde iria realizar o jantar dos homens fortes da Web Summit, mas garantiu que a escolha não ia ser polémica. O Público apurou junto da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) que o jantar de encerramento se realizou no salão nobre das antigas instalações do Museu dos Coches a 9 de Novembro, o dia de encerramento da feira.



O local de jantar suscitava curiosidade na sequência da polémica do ano passado por o jantar de encerramento ter decorrido no Panteão Nacional, em Lisboa, o que levou o Governo a alterar declarar que era proibido organizar celebrações no Panteão por respeito à história nacional, "à memória colectiva e aos símbolos nacionais".



Entre os convidados estiveram o surfista Garrett McNamara, que participou na Surf Summit; Rish Mitra, director da Blippar; ou Ana Lehmann, ex-secretária de Estado da Indústria que advogou a permanência da feira de tecnologia por mais anos em Portugal enquanto ainda estava no Governo.



Segundo o novo Regulamento de Utilização dos Espaços sob tutela da Direcção-Geral do Património Cultural, redigido depois da polémica da utilização do Panteão Nacional, podem realizar-se jantares no Palácio Nacional da Ajuda.



O regulamento inclui uma tabela de preços que determina o valor pago por cada evento, já que o preço da utilização dos espaços varia consoante o tipo de evento que é realizado e qual o espaço utilizado. Segundo a DGPC em resposta ao Público, foi usada a Sala D. Luís.



Já o jantar de encerramento teve um custo de "10 mil euros mais IVA, ao qual acresce um Seguro de Responsabilidade Civil no valor de 250 mil euros", bem como "o pagamento de horas extraordinárias das 18h às 2h a oito funcionários do Museu Nacional dos Coches, que prestam apoio até à saída das empresas de catering e encerramento do espaço", disse a DGPC ao Público.



Já a Presidência da República organizou uma cerimónia descrita como "recepção e Porto de Honra" oferecida "a cerca de 200 startups portuguesas participantes na Web Summit". O regulamento prevê que os pedidos de cedência de espaços destinados a cerimónias protocolares da Presidência estão isentos da cobrança de qualquer valor, não tendo havido custos na utilização . As únicas despesas foram feitas em "pastéis de nata e sumos de laranja" num custo total de 3.163,21 euros.