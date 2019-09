A PROMESSA:

O Ministério da Educação (ME) assegura que, até finais de outubro, o problema dos funcionários nas escolas estará resolvido porque ficará finalmente concluído o concurso de colocação de 1.067 novos auxiliares, anunciado em fevereiro último.É, contudo, unânime entre as entidades da educação ouvidas pelaque este concurso não resolverá a "escassez" detetada pelos diretores e que este anúncio da equipa governativa da Educação não é mais do que um exercício de retórica.Eis cinco respostas que ajudam a perceber porquê:O truque está em "novos". Filinto Lima afirma àque, entre os candidatos a este concurso, estão auxiliares que já trabalham nas escolas como tarefeiros ou com contratos a termo."A grande parte [dos concorrentes] são gente que já lá está", assegura o responsável da Associação Nacional deArgumentação semelhante usou Manuel Pereira: "Os auxiliares vão ser um problema sempre. Independentemente dos mil e tal que o ME pôs a concurso, as escolas continuam a ser deficitárias e continuarão a ser. Muitos têm-se aposentado, muitos têm saído e não tem havido a componente de substituição. Em boa parte das escolas, esses que entraram [no concurso] não são mais do que legalizar os que estavam como tarefeiros", dizia, em agosto, à SÁBADO o presidente daSim. A falta de auxiliaresmarcou o arranque do ano letivo em algumas escolas . No Conservatório de Música Gulbenkian, em Braga, os pais decidiram-se em assembleia geral pelo encerramento na sexta-feira: só havia 16 dos 32 assistentes operacionais definidos para a escola com cerca de 600 alunos. No Agrupamento Almeida Garrett, em Gaia, foi a direção a decidir não abrir os portões aos 1.500 alunos. Na Secundária de Alcaides de Faria (Barcelos) foram os próprios funcionários a fazer uma greve, que manteve a escola encerrada até às 11h.E houve mais exemplos, para uma queixa que é comum: em março, a Associação Nacional deO tema não é novo. E os diretores escolares têm respondido com soluções de recurso: se não há funcionários suficientes, fecha-se o bar ou a biblioteca em alguns períodos do dia. "É o plano B. No Pavilhão Gimnodesportivo em vez de um auxiliar homem e outro mulher, há só um. E a papelaria só funciona de manhã", descreve Filinto Lima, diretor daEsta é a pergunta para queijinho. Em agosto, a expectativa era que os problemas mais imediatos ficassem resolvidos até ao final de setembro. Mas no arranque do ano letivo, a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, alargou esse prazo para final de outubro, quando o concurso para a colocação da totalidade dos 1.067 assistentes operacionais estará concluído.Mesmo que este concurso traga mais alguns funcionários para as escolas, Jorge Ascenção, que representa os pais, e Manuel Pereira já admitiam à, em agosto, que este nunca será um número suficiente para suprir as necessidades das escolas."E problema agudizou-se quando horário de trabalho passou para 35 horas semanais", explicou Manuel Pereir. E a tudo se somam as baixas ou licenças de maternidade, tanto dos assistentes operacionais, como dos técnicos (que asseguram o trabalho nas secretarias).E, Manuel Pereira, acrescentou ainda outra dificuldade: a de existirem "dois patrões" nas escolas, o Ministério da Educação e as autarquias. "Se o ministério abriu concurso para mil e não sei quantos funcionários, as autarquias não meteram ninguém."Existe uma portaria, atualizada em 2017, que apresenta oito critérios que definem a dotação máxima para o pessoal não docente colocado por escola.Contudo, diz Filinto Lima, esta portaria de 2017 que definiu os rácios de auxiliares "carece de ser atualizada", porque existem agora novas necessidades que ali não estão definidas, como alunos que exigem o acompanhamento de apenas um funcionário ou novos serviços oferecidos pelas escolas.O mesmo já tinha sido exigido pela oposição em julho, quando o ministro, Tiago Brandão Rodrigues, esteve n a comissão de Educação Jorge Ascenção, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), defende que estes rácios deveriam ser "avaliados e revistos, talvez caso a caso", num "processo moroso e de alguma complexidade".