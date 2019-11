O primeiro-ministro e elementos do Governo vão receber comitivas do PAN, PEV, BE, PCP e Livre entre terça e quinta-feira, na residência oficial de São Bento, para conversações sobre o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Apesar de o executivo minoritário socialista e do PCP terem sido taxativos na manutenção em segredo do local e datas das reuniões, outras fontes partidárias confirmaram à agência Lusa o calendário já definido.

Assim, o PAN será o primeiro partido a ir ao encontro do Governo, terça-feira, pelas 14:00, seguindo-se as reuniões com "Os Verdes", pelas 16:00, e com o BE, às 18:00.

Na quarta-feira, ao final da tarde, vai ser a vez de o PCP se deslocar à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, imediatamente a seguir ao primeiro debate quinzenal desta XIV Legislatura, o qual está marcado para as 15h00.

Finalmente, na quinta-feira, novamente a seguir à reunião plenária no parlamento, à tarde, será o Livre a deslocar-se a S. Bento para uma reunião com António Costa.