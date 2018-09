A Lei de Bases da Saúde vai esta semana a Conselho de Ministros. A proposta deve chegar ao Parlamento até ao início de Outubro, para ser discutida e votada em plenário.

A proposta de Lei de Bases da Saúde feita a partir do contributo do grupo de trabalho liderado por Maria de Belém Roseira vai a Conselho de Ministros esta quinta-feira. A garantia é dada à SÁBADO pelo coordenador socialista da Comissão de Saúde no Parlamento, António Sales, que diz esperar que o documento chegue à Assembleia da República "dentro de duas ou três semanas".

António Sales, que está na comissão a que baixou sem votação do projecto de lei apresentado pelo BE – da autoria de António Arnaut e João Semedo –, não se compromete, porém, quanto às possibilidades de vir a integrar, na especialidade, os contributos de Arnaut e Semedo na proposta que deverá agora ser aprovada pelo Governo.

"Uma coisa é uma proposta de lei, que vem do Governo, outra é um projecto de lei, que é apresentado por um partido", limitou-se a comentar à SÁBADO.

Para o Bloco de Esquerda, não há, contudo, motivos para a comissão de Saúde não iniciar já as audições necessárias para fazer avançar o trabalho na especialidade sobre o projecto de lei bloquista com os contributos de Arnaut e Semedo.

"Os projectos não têm de ficar dependentes um do outro", diz à SÁBADO o deputado bloquista Moisés Ferreira, explicando que vai propor que se avance já na comissão de Saúde.

"Travar a direita"

Sem conhecer o conteúdo concreto da proposta do Governo, Moisés Ferreira avisa que se vier ao encontro do que já se sabe das ideias de Maria de Belém "fica muito aquém do que era necessário".

Para Moisés Ferreira, era essencial "travar as PPP e a concessão a privados de unidades de saúde" e definir linhas claras entre público e privado neste sector. "É preciso dizer claramente que o privado tem de ser sempre complementar ao público", defende, lembrando que este é o momento de "travar a direita e a sua tentativa de destruir o SNS"

De resto, o deputado lembra as propostas apresentadas na semana passada pelo PSD para a saúde, que defendiam o aumento progressivo das PPP no sector, e afirma que esse é o tipo de políticas que uma nova Lei de Bases deve impedir. "Temos de fechar essa oportunidade", argumenta.

BE e PS acordaram não votar lei de Arnaut e Semedo

Em Junho, o BE agendou a discussão de uma proposta baseada no trabalho de Arnaut e Semedo, mas os bloquistas aceitaram baixar o texto à comissão de Saúde sem votação, depois de um acordo com o PS nesse sentido.

O acordo permitiu aos socialistas fugir ao embaraço de votarem contra uma proposta redigida pelo pai do Serviço Nacional de Saúde, o socialista António Arnaut, que morreu este ano e foi alvo das maiores homenagens no Congresso do PS na Batalha, em Maio.

Os socialistas não poderiam viabilizar a Lei de Bases de Arnaut e Semedo depois de António Costa ter pedido a Maria de Belém para liderar um grupo de trabalho para produzir uma nova Lei de Bases da Saúde. E o acordo com o BE evitou que tivessem de votar contra.

Para os bloquistas, esta foi uma maneira de mostrar flexibilidade e disponibilidade para negociar, mas também uma forma de tentar ainda em sede de especialidade usar alguns dos contributos de Arnaut e Semedo para uma nova Lei de Bases da Saúde