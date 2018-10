O ministro das Finanças, Mário Centeno, recebe na terça-feira, na Assembleia da República, os partidos com representação parlamentar para apresentar as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019.

Segundo fonte do executivo socialista, além de Mário Centeno, o Governo far-se-á também representar nesta série de reuniões, que decorrem ao abrigo do estatuto da oposição, pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.



O PAN será a primeira força política a ser recebida pelo executivo minoritário socialista, pelas 09:30, seguindo-se o PSD pelas 10:30, o PEV às 11:15, o Bloco de Esquerda às 12:00 e o PCP às 12:45.



Na parte da tarde, pelas 14:00, será a vez do CDS-PP se reunir com o Governo.



A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 será entregue na Assembleia da República no dia 15 de Outubro.