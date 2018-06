Governo apresenta já trabalho que só estará pronto em Setembro

O encontro teve lugar terça-feira de manhã e Maria de Belém Roseira explica que foi o momento para "lançar a discussão com os agentes do sector" sobre o que descreve à SÁBADO como sendo "uma primeira pré-proposta" do trabalho que, cumprindo o calendário originalmente previsto, só será apresentado em Setembro.



De resto, Maria de Belém garante que o facto de o BE ter agendado a discussão da Lei de Bases de Arnaut e Semedo para esta sexta-feira "não condiciona nada" o calendário do grupo de trabalho que dirige e que foi constituído por António Costa já depois de se saber que António Arnaut e João Semedo tinham um projecto próprio para "salvar o SNS" - o nome que deram ao livro que escreveram em conjunto.



"O BE está a discutir um projecto de lei porque tem iniciativa legislativa. Nós estamos a cumprir o nosso calendário", declara Maria de Belém Roseira, assegurando que a escolha do dia 19 de Junho para este arranque da discussão da sua proposta com os agentes do sector da Saúde está conforme com a agenda que tinham definido. "Depois, entra-se em período de férias e há uma menor hipótese de participação", justifica.



Ao que a SÁBADO apurou, o mais certo é o PS tentar que o projecto de Lei de Bases da Saúde apresentado pelo BE na sexta-feira abaixe à comissão para ser debatido na especialidade sem votação. Essa seria a forma encontrada pelos socialistas para evitar um voto contra um projecto que leva a assinatura do histórico António Arnaut, figura de referência do partido e que foi alvo das maiores homenagens no Congresso Socialista da Batalha.







