Governo adia aprovação de Lei de Bases da Saúde

Estava previsto que o próximo Conselho de Ministros tivesse em cima da mesa a proposta de Lei de Bases da Saúde do Governo. Mas o ministro da Saúde já avisou o grupo parlamentar do PS que essa discussão foi adiada.

O Governo adiou a discussão da Lei de Bases da Saúde em Conselho de Ministros. Estava previsto que a proposta fosse aprovada esta quinta-feira, mas o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, avisou o grupo parlamentar do PS do adiamento.



"A proposta já não vai esta semana a Conselho de Ministros, porque o Governo quer cruzar este assunto com outros ministérios", explica à SÁBADO o coordenador socialista na comissão de Saúde no Parlamento, António Sales.



Sales admite que as Finanças serão consultadas neste processo de discussão interna da proposta antes haver uma versão final para levar a Conselho de Ministros, mas explica que poderão ser envolvidos outros ministérios.



"O SNS implica vários artigos da Constituição. Há aqui situações de direitos e garantias", frisa o socialista, que não adianta que outros ministérios poderão ser chamados a esta discussão nem por que motivos concretos.



António Sales acha, porém, que a aprovação da proposta do Governo para a Lei de Bases da Saúde já não deverá tardar.



"A minha expectativa é que este adiamento seja por pouco tempo, provavelmente por uma semana", comenta.